Miliónové investície Karlosa Vémolu: Krátko pred zatknutím nakúpil 21 bytov!

PRAHA – Ešte pred pár týždňami sa chválil luxusnými investíciami, dnes sedí za mrežami! Život Karlosa Vémolu (40) sa v priebehu jediného dňa obrátil hore nohami. Z úspešného zápasníka a milionára je obvinený muž, ktorého si polícia odviedla v putách priamo z jeho luxusného sídla známeho ako Vémoland.
Len dva mesiace pred zatknutím pritom Vémola pôsobil ako kráľ realít. V podcaste Realitní bubliny sa bez hanby chválil, že vo veľkom skupuje byty a myslí na budúcnosť. Za pol roka ich vraj kúpil až 21! „Ja všetko robím all in,“ vyhlásil sebavedomo. Investovať do nehnuteľností začal po veľkolepom zápase s Attilom Véghom. „Bolo to v júni, teraz je október a mám 21 bytov,“ pochválil sa bez zaváhania, píše eXtra.cz.
Luxusné byty, miliónové sumy a veľké plány. Vémola priznal, že väčšinu nehnuteľností financoval cez banky. „Zatiaľ sa mi to darí financovať z bánk, takže to nie sú moje peniaze,“ povedal otvorene. Bytový dom na pražskom Proseku kúpil za 27 miliónov korún – dokopy je to osem bytov a dva nebytové priestory. A práve tu môže nastať obrovský problém. Ak by Vémola zostal dlhšie vo väzbe, nebude mať z čoho splácať hypotéky. Miliónové investície sa tak môžu rýchlo zmeniť na finančnú nočnú moru.
Zápasník sa pritom netajil ani svojou „fígeľskou“ stratégiou. „Zavolám na pätnásť inzerátov, pätnásťkrát podseknem cenu a dvaja sa ozvú,“ smial sa v podcaste. Investoval aj v Anglicku, kde žil, no priznal, že práve vzdialenosť mu spôsobuje problémy. A tým to nekončí! Vémola siahol aj po luxusnej Dubaji, kde kúpil byt v projekte, ktorý je ešte len vo výstavbe. Dokončený má byť až o dva roky.
Dnes však namiesto plánovania vizualizácií rieši omnoho vážnejšie veci. Z policajného zásahu protidrogovej centrály sa spamätáva vo väzbe a spolu s ďalšími dvoma osobami čelí obvineniam z drogových deliktov. Ešte nedávno si plánoval bezstarostnú budúcnosť. Dnes bojuje o slobodu.
Ako sa skončí pád Terminátora?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%