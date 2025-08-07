Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

Na Slovensku KONČÍ ďalší významný závod, oznámili hromadné prepúšťanie! O prácu príde 250 ľudí

DETVA - Na Slovensku končí ďalšia významná fabrika. Nemecká spoločnosť ZF, popredný dodávateľ pre automobilový priemysel, zatvorí závod v Detve. O prácu príde všetkých približne 250 zamestnancov.

Nemecká spoločnosť ZF patrí na Slovensku medzi najväčších zamestnávateľov a dodávateľov v automobilovom priemysle. Skupina je na Slovensku zastúpená spoločnosťami ZF Slovakia a ZF Active Safety Slovakia. Jedna z jej fabrík však zatvorí svoje brány. Na koniec závodu v Detve redakciu upozornil čitateľ Topiek. "Spoločnosť ZF Slovakia a.s. zatvára nečakane závod v Detve s cca 250 zamestnancami. Nič netušiacim zamestnancom to oznámili v piatok poobede, dokonca počas dovolenkového obdobia. Zamestnancom dali prísľub 2-mesačného odstupného nad rámec zákona, písomne to však nemajú nikde potvrdené a momentálne žijú v neistote, čo ich čaká, kedy sa začne s postupným prepúšťaním," informoval redakciu Topky.sk čitateľ. 

Kontaktovali sme preto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten zatiaľ od spoločnosti oficiálne oznámenie o plánovanom hromadnom prepúšťaní nedostal. "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neeviduje od 1. júla 2025 nahlásené hromadné prepúšťanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pod ktorý spadá aj okres Detva," uviedolo pre redakciu tlačové oddelenie úradu práce.

Závod v Detve naozaj končí

Nemecká spoločnosť ZF potvrdila zámer uzavrieť závod v Detve pre televíziu Ta3. Podľa oficiálneho vyhlásenia firmy sa výroba bude postupne utlmovať, pričom úplné zatvorenie prevádzky je naplánované na prvú polovicu roka 2026. Tento krok bude mať za následok stratu zamestnania pre približne 250 pracovníkov.

"ZF oznámila plány na postupné ukončenie výroby v závode Detva, s predpokladaným úplným zatvorením v prvej polovici roku 2026. Tento prechod bude starostlivo riadený s cieľom zabezpečiť kontinuitu pre našich zákazníkov a poskytnúť podporu našim zamestnancom," uviedol pre Ta3 hovorca spoločnosti ZF Andreas Veil. Spoločnosť sa zaviazala pomôcť zamestnancom prostredníctvom špeciálnych podporných programov, pričom celý proces bude prebiehať v súlade so slovenskými pracovnoprávnymi predpismi.

Hlavnými faktormi, ktoré viedli k rozhodnutiu o zatvorení závodu, sú dlhodobý pokles v európskom automobilovom sektore a ukončenie činnosti kľúčového dodávateľa. "Európsky automobilový trh zaznamenáva dlhodobý pokles, pričom sa očakáva, že objem výroby v roku 2025 bude približne o 30% nižší v porovnaní s rokom 2018. Navyše, zatvorenie významného miestneho dodávateľa v roku 2023 zmarilo rozhodujúcu nákladovú výhodu nášho závodu v Detve," vysvetlil Veil s tým, že aj napriek snahám sa závodu nepodarilo dosiahnuť požadovanú rentabilitu.

ZF plánuje postupne presunúť aktivity z Detvy do iných závodov v rámci divízie Fahrwerktechnik, predovšetkým do ich závodu v Leviciach. "Tento krok má za cieľ optimalizovať lokálne nákladové štruktúry a prispôsobiť našu výrobu očakávaným objemom trhu," dodal hovorca ZF. Napriek zatvoreniu závodu v Detve, ZF potvrdzuje svoj dlhodobý záväzok voči Slovensku a bude naďalej prevádzkovať viacero závodov v krajine, vrátane Levíc, Trnavy a Nového Mesta nad Váhom.

Závod ZF v Detve sa špecializuje na výrobu komponentov pre riadenie a odpruženie vozidiel, konkrétne ide o časti podvozkov a systémov riadenia určené pre automobilový priemysel.

