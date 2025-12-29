Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

Mier je v ohrození: Kambodža podľa thajskej armády porušila prímerie! Cez hranicu vraj vyslala drony

PEKING - Thajsko a Kambodža plánujú obnoviť vzájomnú dôveru a postupne stabilizovať prímerie, ktoré uzavreli uplynulý víkend po týždňoch pohraničných bojov. Vyplýva to zo spoločného komuniké, ktoré v pondelok po dvoch dňoch trojstranných ministerských rokovaní v Číne zverejnil Peking. Thajská armáda však medzičasom podľa agentúry AFP obvinila Kambodžu z porušenia prímeria tým, že cez hranicu vyslala viac než 250 dronov. Informuje TASR.

Niekoľko týždňov trvajúce zrážky v pohraničí medzi Thajskom a Kambodžou si podľa oficiálnych údajov vyžiadali cez 100 obetí a vysídlili viac než pol milióna ľudí zo svojich domovov. Ukončiť boje má nová dohoda o okamžitom prímerí, ktorú obe krajiny uzavreli v sobotu. Dohoda stanovila, že prímerie bude spočiatku monitorované počas 72 hodín, aby sa zabezpečilo jeho dodržiavanie.

Thajské ozbrojené sily ale medzitým v pondelok uviedli, že v nedeľu večer zaznamenali 250 dronov, ktoré leteli z Kambodže a vnikli na územie Thajska. „Takéto kroky predstavujú provokáciu a porušenie opatrení zameraných na zmiernenie napätia, ktoré sú v rozpore so spoločným vyhlásením,“ dodala armáda.

Rokovania pod vedením čínskeho ministra

Čínsky minister zahraničných vecí Wang I viedol v nedeľu a pondelok rokovania so svojimi náprotivkami z Thajska a Kambodže. Na stretnutí označil prímerie za „ťažko vybojované“ a obe krajiny vyzval, aby od neho neupustili na polceste a nedovolili obnovenie bojov. Trojstranné rozhovory boli podľa zverejneného vyhlásenia prospešné a konštruktívne a bol tiež dosiahnutý dôležitý konsenzus.

Thajsko a Kambodža sa podľa čínskej agentúry Sin-chua dohodli, že „obnovia vzájomnú politickú dôveru, napravia vzájomné vzťahy a zachovajú mier v regióne“. Wang I doplnil, že uplatňovanie dohody o prímerí si vyžaduje neustálu komunikáciu a konzultácie. Obnovenie bilaterálnych vzťahov musí podľa neho tiež prebiehať postupne. Obe strany prejavili „pozitívny a otvorený postoj“, dodal.

Dlhoročný spor o hranicu medzi Kambodžou a Thajskom prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí vtedy sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri. Obe strany sa ale odvtedy navzájom obviňovali z jej porušenia.

Stačilo pár hodín a
Stačilo pár hodín a návšteva urgentu skončila fatálne! Z nemocnice sa muž už nevrátil: Syn zverejnil mrazivé detaily
Tri KIKSY roka 2025
Tri KIKSY roka 2025 tejto vlády podľa ekonomického experta: To sa nedá pochopiť!
Neľútostný Gröhling OTVORENE Cigánikovej:
Neľútostný Gröhling OTVORENE Cigánikovej: Sulík je minulosť a musí sa s tým zmieriť!
Pozor na horách: Vo Vysokých a Západných Tatrách platí lavínové nebezpečenstvo, pribudlo až 15 cm snehu
Pozor na horách: Vo Vysokých a Západných Tatrách platí lavínové nebezpečenstvo, pribudlo až 15 cm snehu
