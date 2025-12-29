Herečka z rozprávky Z pekla šťastie: Oslepla! Lekári nedokážu zistiť prečo...

PRAHA - Bez rozprávky Z pekla šťastia si mnohí diváci Vianoce ani nevedia predstaviť. Len málokto však tuší, že herečka Daniela Bartáková (77), ktorá si v nej zahrala nezabudnuteľnú pestúnku, prežila chvíle, ktoré by zlomili aj silnejších. Z ničoho nič totiž prišla o zrak!
„Oslepla som,“ priznala bez okolkov herečka a dabérka, ktorá prepožičala svoh hlas napríklad aj mame Walshovej z kultového seriálu Beverly Hills 90210. Desivý zážitok prišiel úplne nečakane, pri práci v rozhlase. „A raz som tam práve z ničoho nič prestala vidieť. Rozoznávala som len svetlo a tmu. Inak nič,“ opísala pre denník Aha! moment, ktorý jej obrátil život hore nohami. Nasledovali dlhé týždne strachu, neistoty a nekonečných vyšetrení.
Lekári si s jej stavom nevedeli rady. Doktori si ju prehadzovali ako horúci zemiak a nechápavo krútili hlavami. Príčinu jej hendikepu neboli schopní odhaliť. Dlhé dva mesiace žila Bartáková v obavách, že už nikdy neuvidí a bude sa musieť rozlúčiť s herectvom aj dabingom.
Nádej tak pomaly vyhasínala a herečka sa pomaly lúčila so svojou milovanou profesiou a zmierovala sa s tým, že už nikdy neuvidí krásy tohto sveta. A potom prišiel moment, ktorý dodnes považuje za malý zázrak. Ako mávnutím čarovného prútika sa jej zrak vrátil. „Ja tomu hovorím, že mi zapli svetlo. Oči mi znovu slúžili. Z minúty na minútu. Tú radosť a úľavu si nikto nevie predstaviť,“ hovorí s dojatím. Hoci sa jej život vrátil do normálu, odpoveď na otázku, čo sa vlastne stalo, lekári nikdy nenašli.
Daniela Bartáková patrí k silnej hereckej generácii. Je spolužiačkou Pavla Trávníčka, Pavla Zedníčka, Nadi Konvalinkovej či Svatopluka Skopala. Zaujímavosťou je, že sa narodila v Bukurešti a nechýbalo veľa, aby hrala v rumunských filmoch. „Rodičia tam pracovali,“ vysvetlila. Diváci ju okrem rozprávok poznajú aj zo seriálov Ordinácia v ružovej záhrade, Dáma a kráľ, Odznak Vysočina, Cukráreň či z legendárneho filmu Ucho. Dnes sa cíti dobre a tentoraz je ona oporou – svojmu manželovi, ktorý sa zotavuje po operácii bedrového kĺbu.
