Známy predajca elektra DEFINITÍVNE skončil! Vypol web a nefungujú žiadne kontakty: Zákazníci ostali bez pomoci

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - OKAY elektro, známy predajca elektroniky, vstúpil do likvidácie na Slovensku, nefunguje mu web ani žiadne kontakty. Zákazníci, ktorí majú nezrealizované objednávky alebo potrebujú riešiť reklamácie, sa ocitli v komplikovanej situácii. Slovenská obchodná inšpekcia však nemá právomoci zasiahnuť do tohto procesu.

Predajca OKAY elektro sa už od vlaňajška pasoval s problémami. Najkôr tu bola falošná kampaň o tom, že zatvárajú a všetko musí ísť preč, koncom roka však museli kvôli finančným problémom pristúpiť ku skutočnému zatváraniu predajní. Tie mali fungovať len ako výdajné miesta s tým, že cez e-shop bude všetko fungovať ako predtým.

V polovici februára tohto roka však spoločnosť vstúpila do likvidácie, informuje portál Živé. Na slovenský web sa už nedostanete a okamžite vás presmeruje na českú stránku, z ktorého ale Slováci nemôžu objednávať tovar. Okrem toho slovenský predajca neponúka ani žiadne kontakty pre zákazníkov, ktorí teraz nevedia, ako celú situáciu riešiť. A dobre na tom nie je ani česká strana, kde podľa serveru Seznam Zprávy podal predajca insolvenčný návrh, ktorý už predtým podali aj u nás. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) nevylučuje, že kvôli začatému procesu insolvencie aj český web čoskoro vypnú. Podľa samotnej firmy sa problémy vyhrotili po vstupe do reštrukturalizácie a dodávatelia uťali prísun tovaru do reťazca.

Zákazníci sa ocitli v komplikovanej situácii

Najhoršie sú na tom zákazníci, ktorí si objednali tovar, zaplatili zaň a neprišiel im. Okrem toho mohli mať zaplatené aj členstvo v klube, ktoré im malo priniesť nižšie ceny a teraz nemôžu ho využívať. Dokonca bez členstva nebolo možné od konca minulého roka v e-shope vôbec nakupovať. Pre portál Živé sa v tejto veci vyjadrila Slovenská obchodná inšpekcia. Podľa nej sa môžu spotrebitelia domáhať peňazí v rámci likvidačného procesu, kedy má likvidátor za úlohu vyrovnať existujúce záväzky spoločnosti. Druhou stranou tohto procesu však je, či má spoločnosť taký majetok, ktorý pokryje nároky ľudí a firiem.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Uvedené sa týka aj klientov, ktorí si objednali a zaplatili za tovar, ktorý im neprišiel, aj tých, ktorí zaplatili za členstvo, ktoré im nie je poskytnuté. Postup zavedenia ročného poplatku obchodníkom pre umožnenie objednávania tovaru určite nemožno považovať za seriózny za predpokladu, ak možno očakávať, že spoločnosť bude v najbližšej dobe zrušená," dodáva inšpekcia s tým, že ona nemá právomoci zasiahnuť do tohto procesu, keďže sa riadi Obchodným zákonníkom. Podľa SOI by mala byť v Obchodnom vestníku zverejnená výzva na prihlásenie pohľadávok veriteľov, vrátane zákazníkov, no doteraz vydaná nebola.

Problém okrem toho môžu mať aj tí, ktorí budú potrebovať zakúpený tovar reklamovať. V období, keď fungoval slovenský e-shop, firma uvádzala, že ho majú reklamovať priamo u výrobcov. Aj keď je to na prvý pohľad nevšedné, podľa inšpekcie je v poriadku, ak si zákazníci môžu uplatňovať záruku u výrobcov priamo. Avšak aj tu môžu nastať komplikácie, napríklad pri získaní kontaktu, servis realizuje iná spoločnosť ale je zložitejšie odoslanie. SOI však ani v tejto veci nemá právomoc konať.