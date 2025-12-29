Z krásnej Brigitte Bardot ŠKANDALÓZNA žena: Svet šokovala vyjadreniami... Proti cudzincom aj LGBTI!

FRANCÚZSKO - V nedeľu svet obletela smutná správa o úmrtí legendárnej francúzskej herečky Brigitte Bardot (†91). Hviezda bola z filmového plátna vnímaná ako krehká žena s krásnou tváričkou... Rokmi však dokázala, že sa nebojí nahlas povedať svoj názor. A mnohých svojimi slovami šokovala!
Brigitte Bardot začala svoju kariéru na začiatku 50. rokov a venovala sa jej vyše 20 rokov. Hrala približne v päťdesiatich tituloch, no potom sa rozhodla utiahnuť do úzadia. V posledných rokoch sa takmer výlučne venovala ochrane práv zvierať a starostlivosti o ne. No hoci sa na verejných podujatiach neobjavovala a neposkytovala ani rozhovory, napriek tomu verejnosť dokázala šokovať svojimi vyjadreniami.
Prvé verejné pohoršenie vyvolal jej postoj k materstvu. Keď totiž v roku 1959 otehotnela, plánovala potrat. Absolútne necítila materinský pud a nezmenilo sa to ani po pôrode. Jej syn, Nicolas-Jacques Charrier, napokon vyrastal s otcom Jacquesom Charrierom. A kontroverzné boli aj jej vyjadrenia o samotnom tehotenstve. „Cítila som sa, akoby ma zvnútra požieral nádor, ktorý som nosila vo svojom opuchnutom tele,“ opísala.
Otvorene tiež hovorila o tom, že neznáša pre ňu neprirodzenú a vynútenú úlohu opatrovateľky s povinnosťou starať sa o dieťa. V roku 1997 ju napokon bývalý manžel a jej syn za tieto slová zažalovali. O 2 roky neskôr vyvolala rozruch slovami vo svojej knihe Le Carré de Pluton. Odsúdila v nej rituálnu porážku oviec počas moslimského sviatku Id Al-Adha.
„Francúzsko, moja vlasť, moja krajina, je opäť napadnutá premnožením cudzincov, najmä moslimov,“ napísala v nej, za čo jej v roku 2000 súd udelil pokutu vo výške 30-tisíc frankov. No ani z toho si herečka nevzala ponaučenie. O niekoľko rokov neskôr vydala ďalšiu knihu, v ktorej kritizovala časť LGBTI+ komunity, feministky, nelegálnych migrantov, zmiešané rasové vzťahy a nezamestnaných.
Aj v tomto prípade bola potrestaná pokutou 5-tisíc eur za podnecovanie rasovej nenávisti. Sama sa však vyjadrila, že nikomu nechcela vedome ublížiť. Brigitte však mala problém aj s olympijskými hrami v Paríži v roku 2024 - a hlasno sa proti ich organizácii postavila.
„Jazdectvo je šport, ktorý ignoruje prirodzenosť koňa, ktorý nie je dopravným prostriedkom, ale mimoriadne citlivým zvieraťom. Vrodené barbarstvo človeka sa prejavuje pred očami celého sveta počas jazdeckých súťaží – ostrohy zabodnuté do tela, silné ťahanie oťaží trhajúce čeľuste, strašne bolestivé údery bičom, ktoré len trápia koňa, ktorý už dáva zo seba všetko. Pre mňa je jediný prijateľný spôsob vysadnúť naňho bez sedla, aby som sa cítila ako jedno telo s ním,“ vyjadrila sa podľa L´Equipe.