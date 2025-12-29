Vlak sa počas jazdy vykoľajil: Nehoda si vyžiadala 13 mŕtvych a takmer STO zranených

MEXIKO - Najmenej 13 ľudí zahynulo a 98 utrpelo zranenia pri čiastočnom vykoľajení vlaku na trati spájajúcej Tichý oceán s Mexickým zálivom, ku ktorému došlo v nedeľu v štáte Oaxaca ležiacom na juhu Mexika. Informovali o tom svetové agentúry.
Vlak známy aj pod názvom Tren Interoceánico (Medzioceánsky vlak) spájajúci štáty Oaxaca a Veracruz sa vykoľajil pri prejazde zákrutou neďaleko mesta Nizanda. Mexické námorníctvo uviedlo, že v štyroch vozňoch sa v tom čase nachádzalo 250 ľudí vrátane deviatich členov personálu. Na záchrannej operácii sa podieľalo 360 príslušníkov námorníctva Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová na platforme X uviedla, že poverila ministra pre námorníctvo a ďalších predstaviteľov, aby išli na miesto nehody a osobne pomohli rodinám obetí.
Nehodu začala vyšetrovať mexická generálna prokuratúra. Medzioceánsky vlak premáva od roku 2023 na trati s názvom Línea Z (Linka Z) dlhej 308 kilometrov z prístavu Salina Cruz na pobreží Tichého oceánu do prístavného mesta Coatzacoalcos ležiaceho na brehoch Atlantiku. Trať je jednokoľajová, neelektrifikovaná a jednou z troch v projekte Tren Interoceánico, ktorý je súčasťou plánov rozvoja železničnej infraštruktúry v južnom Mexiku v rokoch 2018 – 2050. Po trati premávajú osobné i nákladné vlaky.
Na tej istej trati sa 20. decembra sa zrazil vlak s nákladným autom, ktoré sa pokúšalo prejsť cez koľaje. Tento incident sa zaobišiel bez obetí.