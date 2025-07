Obľúbený diskontný reťazec v PROBLÉMOCH! Spoločnosť je v insolvencii, hrozí masové zatváranie predajní

(Zdroj: Getty Images)

Ešte pred dvoma rokmi Pepco oznámilo veľké plány na expanziu - 2000 nových predajní malo v nasledujúcich rokoch otvoriť v Nemecku. Namiesto toho teraz poľská skupina oznámila insolvenciu svojej nemeckej dcérskej spoločnosti. Píše o tom denník Bild.

(Zdroj: Getty Images)

"Európsky diskontný reťazec Pepco Group sa snaží o reštrukturalizáciu svojej siete predajní v Nemecku. Za týmto účelom podala spoločnosť Pepco Germany GmbH 21. júla 2025 návrh na začatie konania o vlastnom konkurznom konaní na Okresnom súde v Berlíne-Charlottenburg," uviedlo vo vyhlásení Pepco. Zatiaľ nie je jasné, či a ktoré zo 64 predajní budú musieť zatvoriť. Obchody sa nachádzajú okrem iného v Berlíne, Magdeburgu, Lipsku, ale aj v Porýní a Porúrí.

Spoločnosť je stratová

Odvetvie lacných predajcov so zmiešaným sortimentom oblečenia, domácich potrieb, dekoračných predmetov a hračiek síce profituje z úspornosti spotrebiteľov, ale čelí veľkému konkurenčnému tlaku. Aj ďalší hráči, ako napríklad Action, sa snažia ďalej expandovať. K tomu sa pridávajú okrem iného vysoké personálne náklady a obchody sa prepadli do strát. "Po vstupe na trh v roku 2022 musela sieť predajní v Nemecku čeliť mnohým výzvam a v súčasnosti je stratová," uvádza spoločnosť.

Všetky predajne zatiaľ zostávajú až do odvolania otvorené a budú zásobované najnovšími kolekciami, uvádza Pepco. Spoločnosť prevádzkuje 4000 predajní v 18 krajinách. Podobný scenár zažilo Pepco už vlani a to v Rakúsku, kde došlo k uzavretiu všetkých 73 predajní a o prácu prišlo takmer 700 zamestnancov. Tiež vtedy išlo o riadenú insolvenciu. Nie je vylúčené, že podobné rozhodnutie môže raz stretnúť aj iné krajiny. Či sa to bude týkať aj slovenských obchodov, zatiaľ nie je jasné.