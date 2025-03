Obrovská vila, súkromné lietadlo či drahé autá: Majiteľ známeho elektra pred krachom prepisoval luxusný majetok!

(Zdroj: Getty Images, okay.sk)

PRAHA - Slovenský trh s elektronikou prišiel v tomto roku o známeho predajcu. Reťazec OKAY elektro najprv oznámil zatvorenie len svojich kamenných predajní, napokon ale neudržal ani e-shop a firma vstúpila v polovici februára do likvidácie. České média v týchto dňoch odhalili, že majiteľ Jindřich Životský sa ešte pred kolapsom firmy pokúsil presunúť luxusnú vilu, súkromné lietadlo a drahé auta do iných spoločností, čím sa mohol vyhnúť dopadom insolvencie.

Podľa zistení portálu Seznam Zprávy Životský ešte v januári 2024 previedol svoju luxusnú vilu v Brne do súkromného nadačného fondu, kde pôsobí ako člen predstavenstva. O tri mesiace neskôr sa objavili plány na presun lietadla Cessna a niekoľkých luxusných áut – dvoch vozidiel Mercedes, Porsche a Rolls-Royce. Pôvodne boli súčasťou majetku spoločnosti Okay Holding, no mali byť presunuté do firmy Prosperity wave, ktorá síce patrí Životskému, ale stojí mimo skupiny Okay.

Zaujímavosťou je, že pred desiatimi rokmi získal Životský prestížne ocenenie Podnikateľ roka 2015. Dnes však čelí krachu svojho obchodného impéria a podozreniam, že sa ešte pred ním pokúsil ochrániť svoj osobný majetok.

Jindřich Životský a spoločnosť Okay sa k týmto zisteniam nevyjadrili. Novinári pripomínajú, že ak sa preukáže, že člen štatutárneho orgánu spoločnosti svojím konaním prispel k jej úpadku, môže mu súd nariadiť, aby uhradil dlhy, na ktoré nepostačuje majetok firmy.

Predajca vypol web a nefungujú žiadne kontakty

Po tom, ako reťazec OKAY elektro vstúpil do likvidácie, jeho web a kontakty sú už nefunkčné. Zákazníci, ktorí majú nezrealizované objednávky alebo potrebujú riešiť reklamácie, sa teraz nachádzajú v neistej situácii.

Slovenská obchodná inšpekcia nemá právomoci zasiahnuť do tohto procesu, čo zhoršuje situáciu spotrebiteľov, ktorí sa budú musieť uchádzať o svoje nároky v rámci likvidačného procesu. Problém okrem toho môžu mať aj tí, ktorí budú potrebovať zakúpený tovar reklamovať. V období, keď ešte fungoval slovenský e-shop, firma uvádzala, že ho majú reklamovať priamo u výrobcov.