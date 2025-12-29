Tento BEŽNÝ liek patrí medzi najpredpisovanejšie: ŠOKUJÚCI vedľajší účinok! Mužom začali rásť prsia

USA - Bežný liek, ktorý užívajú milióny mužov po celom svete, môže spôsobiť nečakanú premenu tela. U niektorých pacientov vyvoláva rast pŕs, hormonálne zmeny a v mnohých prípadoch ich dovedie až na operačný stôl.
Niektoré lieky môžu mať vedľajšie účinky, ktoré dokážu pacienta poriadne zaskočiť. Presne to sa stalo 76-ročnému mužovi, ktorému sa po dlhodobom užívaní lieku na srdcové zlyhávanie začali zväčšovať prsia. Lekári mu diagnostikovali gynekomastiu – stav, pri ktorom sa u mužov zväčšuje prsné tkanivo v dôsledku hormonálnej nerovnováhy. V jeho prípade sa problém objavil po užívaní lieku spironolaktón, ktorý patrí medzi najčastejšie predpisované lieky v USA – ročne ide o viac než 12 miliónov receptov.
Rast prsného tkaniva
Spironolaktón je schválený na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcových ochorení aj hormonálnych porúch u mužov. Hoci medzi jeho bežné vedľajšie účinky patria závraty, únava, bolesti hlavy či dehydratácia, menej známy, no pre mužov mimoriadne nepríjemný vedľajší účinok predstavuje práve rast prsného tkaniva. Podľa odborných odhadov sa zväčšenie pŕs objaví až u 10 percent mužov, ktorí liek užívajú.
Dôvodom je zníženie produkcie testosterónu, uvádza na svojom portáli New York Post. Zatiaľ čo u žien môže tento efekt podporiť rast vlasov, u mužov vedie k hormonálnej nerovnováhe, ktorá podporuje tvorbu prsného tkaniva. Lekári upozorňujú, že aspoň polovica mužov zažije zväčšenie pŕs v priebehu života – v niektorých prípadoch stav ustúpi sám, no ak ho spôsobuje liek, riešením býva úprava dávkovania alebo zmena medikácie.
Najčastejší kozmetický zákrok u mužov
Muži, ktorým gynekomastia pretrváva, čoraz častejšie siahajú po chirurgickom riešení. Podľa údajov Americkej spoločnosti plastických chirurgov sa operácia zmenšenia mužských pŕs stala najčastejším kozmetickým zákrokom u mužov v USA. V roku 2024 vykonali lekári viac než 26-tisíc takýchto operácií, čo je výrazný nárast oproti roku 2019.
Zákrok sa vykonáva buď liposukciou, odstránením prebytočného tukového tkaniva, alebo chirurgickým odstránením žľazového tkaniva – často kombináciou oboch metód. Napriek týmto rizikám zostáva spironolaktón jedným z hlavných liekov na liečbu vysokého krvného tlaku u mužov. Medzi ďalšie možné vedľajšie účinky patria aj znížené libido, problémy s erekciou a nevoľnosť.