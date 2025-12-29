Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

Boj o prezidentské kreslo a nefér praktiky: Draxler obišiel s pokutou, no je tu ďalšia a pre známeho hlasáka!

Po Draxlerovi je tu ďalší muž, ktorý mal v rámci prezidentských volieb a kampani v nej dostať pokutu. Zobraziť galériu (2)
Po Draxlerovi je tu ďalší muž, ktorý mal v rámci prezidentských volieb a kampani v nej dostať pokutu. (Zdroj: SITA/Martin Medňanský, SITA/Milan Illík, TASR/Dano Veselský, Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - Ani po vyše roku po kampani v rámci prezidentských volieb neutíchajú vyšetrovania ohľadom možných nezákonných praktík. Pokutu už inkasoval aj bývalý minister školstva Juraj Draxler, no teraz je tu ďalší muž, tentokrát aktívny europoslanec, ktorý dostal v rámci tohto obdobia sankciu.

S novým a známym menom človeka, ktorý mal v rámci prezidentskej kampane inkasovať pokutu prišla televízia Markíza. Podľa nej pochádza z radov Hlasu-SD. Ide pritom už o takmer viac ako trištvrťročné obdobie po prezidentských voľbách, kedy sa stále riešia ťahanice v rámci kampane, kde proti sebe stáli Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Druhý menovaný je dnes prezidentom.

Volebný škandál! Exminister porušil útokmi na Korčoka zákon: Antikampaň za desaťtisíc eur Prečítajte si tiež

Volebný škandál! Exminister porušil útokmi na Korčoka zákon: Antikampaň za desaťtisíc eur

Za nezákonné praktiky už inkasoval pokutu exminister školstva Juraj Draxler, no teraz je tu ďalší človek, ktorého verejnosť pozná v rámci Hlasu-SD. Draxler svojho času inkasoval pokutu vo výške 300 eur, čo niektorí odborníci z fachu ohodnotili ako veľmi nízku sankciu.

Takúto najnižšiu možnú pokutu podľa Markízy teraz dostal aj europoslanec za Hlas-SD a bývalý televízny moderátor Branislav Ondruš. Podľa televízie sa to stalo až po proteste prokurátora. "Okresný úrad Bratislava ho následne uznal vinným zo spáchania priestupku a uložil mu pokutu vo výške 300 eur. Rozhodnutie je právoplatné," tvrdí televízia.

Ďalšie veci sa vyšetrujú, prezident tvrdí, že jeho kampaň nemala žiadne prešľapy

Tá pripomenula, že niektoré ďalšie konania v rámci Správneho súdu v Bratislave stále prebiehajú a nie je ani vyšetrené rozdávanie časopisu zadarmo, ktorý pôsobil jasne antikampaňovo voči jednému z účastníkov volieb. "Je to v štádiu preverovania, takže dokiaľ sa to neuzavrie úplne, tak sa nemôžem nijako detailne vyjadrovať, ale je to vec, ktorá je stále v riešení," reagoval pre televíziu Markíza Martin Gajdoš, riaditeľ odboru volieb ministerstva vnútra. "Nemám žiadne prešľapy z kampane a snaží sa niekto vytvoriť stále nejaký problém s mojou kampaňou," reagoval medzičasom prezident Pellegrini.

