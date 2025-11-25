Známy výrobca zo Spiša na pokraji krachu: Firma dlhuje milióny, stovky ľudí v neistote

KROMPACHY – Jeden z najstarších závodov na Slovensku sa rúti do najťažších časov svojej existencie. Legendárna elektrotechnická fabrika SEZ Krompachy, ktorá bola desiatky rokov oporou priemyslu na Spiši, čelí konkurzu a dlhom presahujúcim päť miliónov eur. Výroba však pokračuje a zamestnanci dúfajú, že sa objaví investor, ktorý závod po 80 rokoch zachráni.
Upozornilo na to portál Index. Po mesiacoch od podania návrhu na konkurz sú už jasné kompletné dlhy, ktoré po sebe podnik zanechal. Veritelia si prihlásili pohľadávky za 5,4 milióna eur, pričom najväčším je UniCredit Bank – žiada vyše 3,43 milióna eur.
Za bankou nasleduje ministerstvo hospodárstva, ktoré chce späť takmer 858-tisíc eur z eurofondovej dotácie poskytnutej na vývoj istiaceho prístroja pre fotovoltaiku. Rezort ju považuje za nesplatenú po tom, čo firma vstúpila do konkurzu. Spoločnosť dlhuje aj Sociálnej poisťovni či mestu Krompachy.
Prekvapením bola prihláška britskej spoločnosti Techna International, ktorá si nárokovala vyše 3 milióny eur za údajné nedodanie tovaru. Konkurzný správca však všetky jej pohľadávky poprel.
Výroba zatiaľ pokračuje
Konkurzný správca uviedol, že v podniku našiel majetok v hodnote 5,1 milióna eur – najmä nehnuteľnosti, pozemky a výrobné objekty. To znamená, že časť veriteľov môže byť uspokojená. Kľúčový je však najbližší vývoj. Buď sa nájde investor, alebo sa závod definitívne zatvorí.
„Podnik úpadcu SEZ Krompachy je aj po vyhlásení konkurzu naďalej v prevádzke, pričom prácu poskytuje spolu pre 246 zamestnancov. Ako nový správca sa budeme usilovať zachovať prevádzku podniku a nájsť investora prostredníctvom verejného ponukového konania. Predpokladáme, že investor zachová zamestnanosť a bude pokračovať vo výrobe,“ uviedol pre Index Jaroslav Jakubčo zo spoločnosti UBC 2020.
SEZ Krompachy založili v roku 1948. Po povojnovom období sa stal závod jedným z pilierov slovenskej elektrotechniky – vyrábal ističe, spínače, regulátory, komponenty pre rozvádzače či optoelektronické spínače. Po roku 1989 si firma udržala pozíciu a vyvážala aj do Česka, Poľska, Nemecka či na Ukrajinu. Zlom však prišiel v posledných rokoch. Už v roku 2022 požiadala firma o reštrukturalizáciu, ktorú veritelia aj súd schválili. Splátkový kalendár mal platiť do roku 2028 – no podnik ho nedokázal dodržiavať. Tento rok preto vedenie požiadalo o konkurz.