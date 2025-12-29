OSTRÉ vyhlásenie Brigitte Bardot (†91) niekoľko týždňov pred SMRŤOU: Z jej slov mrazí!

PARÍŽ - Len niekoľko týždňov pred smrťou sa Brigitte Bardot musela brániť falošným správam o vlastnom úmrtí. Legendárna francúzska herečka na ne reagovala ostrým vyhlásením.
Len niekoľko týždňov pred svojím úmrtím sa Brigitte Bardot stala terčom falošných správ o vlastnej smrti. Legendárna francúzska herečka na ne reagovala ostrým vyhlásením, v ktorom jasne odkázala, že sa nikam nechystá. Bardot, ktorá zomrela po pobyte v nemocnici v Toulone, bola desaťročia považovaná za medzinárodný symbol krásy. V neskorších rokoch sa však stiahla z verejného života a venovala sa najmä boju za práva zvierat.
Začiatkom októbra sa na sociálnych sieťach objavili tvrdenia, že herečka zomrela na juhu Francúzska. Autorom správy bol známy influencer Aqababe, ktorý zverejnil informácie o údajnom úmrtí aj objednaní rakvy. Príspevky sa rýchlo šírili, no boli neskôr zmazané. Brigitte Bardot na ne reagovala osobne prostredníctvom platformy X slovami: „Neviem, kto je ten idiot, ktorý dnes večer spustil túto falošnú správu o mojom zmiznutí, ale vedzte, že som v poriadku a nemám v úmysle sa lúčiť. Múdre slovo pre múdrych.“
Falošné správy sa objavili krátko po tom, čo bola herečka hospitalizovaná. Po viac než troch týždňoch liečby v súkromnej nemocnici sa vrátila do svojho domu v Saint-Tropez. Jej hovorca vtedy ubezpečoval verejnosť, že jej stav je stabilizovaný a že odpočíva. Zdravotné problémy Brigitte Bardot sa však opakovane objavovali. Už v lete 2023 mala dýchacie ťažkosti počas extrémnych horúčav. Záchranári ju vtedy ošetrili priamo u nej doma a podali jej kyslík. Smrť Brigitte Bardot napokon prišla o dva mesiace neskôr po operácii súvisiacej s bližšie nešpecifikovaným ochorením.