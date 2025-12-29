Ozbrojený útok počas razie v Turecku: Militanti z Islamského štátu postrelili sedem policajtov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ANKARA - Siedmich policajtov postrelili militanti z Islamského štátu (IS) počas policajnej razie v severozápadnom Turecku, informovali v pondelok štátne médiá. Žiaden zo zranených policajtov nie je v kritickom stave. Informuje o tom agentúra AP.
K incidentu došlo v provincii Yalova južne od Istanbulu. Agentúra Anadolu uviedla, že polícia vtrhla do domu, v ktorom sa skrývali militanti. Minulý týždeň polícia spustila desiatky podobných razií a zadržala počas nich 115 militantov, ktorí údajne plánovali útoky počas Vianoc a Nového roka. IS vykonal v posledných rokoch v Turecku sériu krvavých útokov vrátane streľby v istanbulskom nočnom klube počas osláv Nového roka 2017, pri ktorej zahynulo 39 ľudí.