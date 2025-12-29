Neľútostný Gröhling OTVORENE Cigánikovej: Sulík je minulosť a musí sa s tým zmieriť!

BRATISLAVA - Líder opozičnej SaS Branislav Gröhling cíti podporu od členov strany, ktorí sú stotožnení s jeho víziou. Upozorňuje na to, že ju prezentoval v rámci svojej kandidatúry do čela SaS a zvolili ho. Deklaroval, že súčasťou strany je naďalej aj Jana Bittó Cigániková, ktorá niekoľkokrát tlmočila voči nemu výhrady.
Politička sa však podľa neho musí sama vyrovnať s jeho postojom k bývalému predsedovi strany Richardovi Sulíkovi. Vyplýva to z vyjadrenia Gröhlinga v koncoročnom rozhovore pre TASR.
„Víziu nového príbehu strany som prezentoval, keď som kandidoval za predsedu strany. Stotožnili sa s tým aj členovia, a preto som bol do funkcie zvolený. Odvtedy realizujeme jednotlivé kroky a sám cítim z členskej základne silnú podporu. Som rád, že SaS sa stáva takou stranou, ktorá spája umiernených konzervatívcov aj umiernených liberálov, a že sa pozerá na obidve slová v našom názve - na slobodu aj na solidaritu,“ skonštatoval Gröhling.
Zároveň poukázal na to, že SaS začala v prieskumoch preferencií rásť. Vyzdvihol to. „Pozitívne je aj to, že ja ako predseda strany som medzi tými prvými tromi najdôveryhodnejšími lídrami,“ doplnil.
Sulík na kandidátke nebude, bodka, odkázal jej Gröhling
Vyjadril sa aj k otázkam o spolupráci s poslankyňou Národnej rady SR Bittó Cigánikovou, ktorá sa tento rok k nemu niekoľkokrát kriticky vyjadrila. Deklaroval, že zostáva súčasťou strany. Musí sa však podľa neho vyrovnať s jeho rozhodnutím, že pokiaľ bude predsedom SaS, Sulík nebude na kandidátke. „Toto rozhodnutie je nemenné. Vnímam, že ona s tým nesúhlasí, ale bude sa musieť nejako rozhodnúť, či sa s tým stotožní a bude chcieť byť súčasťou tímu, alebo urobí nejaké iné rozhodnutie,“ dodal.