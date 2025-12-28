Ženy hodnotili mužské telá: Výsledky prekvapili všetkých! TENTO typ postavy boduje najviac

USA - Ako veľkú úlohu zohráva fyzická sila v tom, ako ženy vnímajú mužskú príťažlivosť? Štúdia priniesla jednoznačné odpovede a poukázala na to, ktoré typy mužských postáv ženy hodnotia ako najatraktívnejšie.
Postavy mužov sú rôznorodé, niektorí majú prirodzene štíhlu a šľachovitú stavbu tela, iní sa netaja tým, že si radi doprajú viac jedla, a potom sú tu aj tí, ktorí trávia dlhé hodiny v posilňovni v snahe vybudovať výraznú svalovú hmotu. Otázka však znie: má svalnatosť skutočne vplyv na to, ako ženy vnímajú mužskú príťažlivosť?
Svaly vs. bruško
Odpoveď hľadala štúdia z roku 2022, o ktorej informoval portál IFL Science. Vedci v rámci výskumu ukázali 160 ženám sériu fotografií mužských tiel – išlo najmä o zábery torz bez hláv, aby sa eliminoval vplyv výrazu tváre či sympatií k tvári samotnej. Na snímkach boli muži s rôznym stupňom fyzickej kondície: od takých, ktorí necvičili vôbec, až po jedincov, ktorí pravidelne trénovali niekoľkokrát do týždňa.
Úlohou účastníčok bolo označiť telá, ktoré považujú za najviac atraktívne. Výsledky boli jednoznačné – ani jedna zo 160 žien neoznačila za príťažlivé telo bez viditeľnej svalovej hmoty. Ako pre denník The Guardian uviedol hlavný autor výskumu Aaron Sell, tím očakával, že silnejšie postavy budú hodnotené pozitívnejšie, no prekvapilo ich, že sa nenašla jediná žena, ktorá by uprednostnila slabšie alebo menej vypracované telo.
Rozhodujúcim faktorom bola...
Rozhodujúcim faktorom bola najmä vnímaná fyzická sila. Práve muži, ktorých ženy považovali za najsilnejších, tvorili až 70 percent všetkých označených „najatraktívnejších“ účastníkov. Následná analýza navyše ukázala, že vyššiu priazeň získavali aj vyšší a štíhlejší muži.
Výsledky publikované v Proceedings of the Royal Society B zároveň spochybňujú staršiu predstavu, že svaly zvyšujú príťažlivosť len do určitej miery a pri extrémnej vypracovanosti sa efekt otáča. Autori vysvetľujú, že staršie výskumy vychádzali z kreslených ilustrácií, nie z reálnych fotografií tiel, čo mohlo ovplyvniť závery.
Svaly dominujú
To však neznamená, že by ženy vyberali partnerov výlučne podľa svalov. Vedci upozorňujú aj na ďalšie štúdie, ktoré naznačujú, že mnohé ženy uprednostňujú jemnejšie, „ženskejšie“ rysy tváre – tie sa pritom často nevyskytujú u extrémne svalnatých mužov. Zároveň treba brať do úvahy aj relatívne malú vzorku respondentiek, čo znamená, že výsledky nemožno považovať za univerzálne platné pre všetky ženy.