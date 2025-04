Spojené štáty majú zarobené na ďalší obrovský problém: Húfny útek múdrych hláv! Prsty v tom má Trump

Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Ben Curtis)

WASHINGTON – Niekoľko desiatok rokov dozadu, v čase, kedy sa v Európe rozmáhal nacizmu, veľká časť vedcov utiekla zo starého kontinentu do USA. Spojené štáty boli celé roky známe ako krajina, kde prichádzajú „múdre hlavy“ z celého sveta, aby v tamojších priaznivých podmienkach pracovali na najnovších vedeckých projektoch a inováciách. S tým je však zdá sa koniec. Po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu zaznamenávajú v USA výrazný odliv vedcov.

Vedecký časopis Science spája odchody vedcov s krokmi Trumpovej administratívy, ako sú masívne škrty vo financovaní prestížnych inštitúcií, napríklad National Institutes of Health, zásahy do nezávislosti výskumu, obmedzenie víz pre zahraničných vedcov či otvorená vojna proti diverzite. "Každý deň som čítala správy o tom, ako sú federálni zamestnanci prepúšťaní, ako sa rušia financie, ak neukončia iniciatívy zamerané na diverzitu. Mala som byť prijatá na univerzitu v Mississippi, ale z ponuky som nakoniec ustúpila. Proste to už nevyzeralo ako bezpečné miesto pre vedu," uviedla mladá chemička.

Únik mozgov zo Spojených štátov sa snažia vo svoj prospech využiť európske štáty, Kanada, Austrália ale aj Čína. Univerzity v Paríži, Barcelone, Lausanne či Cambridge už zaznamenali nárast žiadostí o pracovné miesta z USA. Francúzsky minister výskumu už dokonca podnikol ústretové kroky, keď vyzval univerzity, aby pripravili návrhy na integráciu amerických vedcov. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zasa oznámila, že Európska výskumná rada zdvojnásobí granty pre vedcov, ktorí sa presťahujú do EÚ. Kroky smerom k vedcom z USA už podniká aj britský Cambridge, ktorý sa radí medzi najprestížnejšie európske univerzity. Nezaostáva ani Austrália, ktorá razí cestu rýchlych víz pre špičkových vedcov. V Číne zasa vznikajú centrá, ktoré lákajú späť do krajiny čínsko-amerických expertov.

Podľa niektorých odborníkov čelia Spojené štáty americké najväčšiemu úniku mozgov od čias 2. svetovej vojny. Vtedy však vedci utekali opačným smerom – z Európy, ktorá bola z veľkej časti ovládaná nacistami a fašistami, do Spojených štátov amerických, kde mali priestor a podporu na slobodné vedecké bádanie. Teraz je to presne naopak – vedci pôsobiaci v USA majú mať obavy nielen z odrezania financií, ale aj z obmedzenia slobody v bádaní. Niektorí sú dokonca presvedčení, že americký prezident Donald Trump sa snaží podriadiť si vedu.