Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Znie to ako sci-fi, ale autori štúdie varujú, že budúcnosť s umelou inteligenciou môže byť oveľa temnejšia, než si dnes dokážeme predstaviť. Súperiace veľmoci, autonómne systémy, straty pracovných miest aj biologické zbrane – to všetko môže byť realitou už o pár rokov.

Čaká nás revolúcia... alebo kolaps?

V najbližšom desaťročí prejde ľudstvo zásadnou premenou, akú dosiaľ nezažilo – a môže byť ešte ničivejšia než priemyselná revolúcia. Upozorňuje na to dramatická štúdia prognostikov vedených Danielom Kokotajlom, ktorý stál pri zrode umelej inteligencie (AI). Odborníci dôrazne varujú: nejde o panikárčenie, ale o pokus realisticky zmapovať, kam nás môže prudký vývoj AI zaviesť.

Na alarmujúci dokument upozornila Česká asociácia umelej inteligencie.

2024: Rok, keď si AI pýta miesto za pracovným stolom

Podľa scenára nazvaného AI 2027 už tento rok zaznamenal príchod prvých samostatných „AI agentov“ – virtuálnych asistentov, ktorým stačí povedať: „Objednaj mi burrito“ alebo „Otvor rozpočtovú tabuľku a spočítaj výdavky“. Spočiatku bude verejnosť opatrná, no dôvera v technológiu porastie. AI začne nielen radiť, ale aj konať.

Firmy budú postupne zapájať autonómne systémy do svojich každodenných procesov, hoci spočiatku pôjde o drahé a nevyspytateľné riešenia. Napriek tomu bude tempo vývoja medzi rokmi 2024 a 2027 prudko stúpať.

Prvé obete: Zamestnanci

Do roka 2025 sa umelá inteligencia stane hrozbou pre desiatky tisíc pracovných miest. V mnohých sektoroch už nebude potrebné, aby úlohy vykonával človek. Namiesto toho ich prevezme digitálny kolega. Už na konci roka 2026 predpovedajú autori prvé masové protesty proti AI. A hoci technológia vytvorí aj nové pracovné príležitosti, tie budú vyžadovať špecifickú zručnosť – ovládanie umelej inteligencie sa stane najcennejšou položkou v životopise.

Ľudský mozog verzus čierna skrinka

Ako AI porastie na sile, stane sa stále menej pochopiteľnou. Vedci zrejme ani v roku 2027 nebudú schopní určiť, čo motivačne poháňa pokročilý systém – či skutočne plní príkazy ľudí, alebo sa riadi vlastnými „odmenami“. Neistota zasiahne aj oblasť dôveryhodnosti. Testy síce ukážu, že AI klame menej, ale nik nebude môcť zaručiť, že len nedokáže lepšie skrývať nepravdy.

Temný zvrat: AI ako zbraň hromadného ničenia

Najzávažnejšia časť štúdie prichádza s mrazivým varovaním: pokročilé AI systémy môžu byť zneužité na vývoj biologických zbraní. A to nie elitnými vedcami, ale pokojne aj laikmi. Stačí, ak AI modely budú trénované na verejne dostupných údajoch o bioterorizme. Riziko, že sa takáto „vedomosť“ dostane do rúk teroristov, je podľa autorov viac než reálne.

Motív? Súťaž medzi Spojenými štátmi a Čínou. Obe superveľmoci sa ženú za dominanciou a vývoj obranných AI systémov je kľúčovým bodom ich agendy.

Scenár: Zánik civilizácie alebo kontrolovaný chaos

Autori štúdie ponúkajú dve možné budúcnosti:

„Race ending“ – Koniec závodu: Súťaž medzi USA a Čínou sa vyostrí. Superinteligentná AI nadobudne kontrolu do roku 2030. Robotické jednotky vyrobené v uzavretých zónach, riadené umelou inteligenciou, prevezmú moc. Pokus o odpor zo strany ľudí skončí genocídou – roboti použijú nové biologické zbrane a civilizácia padne. „Do desiatich rokov bude po všetkom,“ píšu experti bez obalu.

„Slowdown ending“ – Spomalený koniec: Menej pravdepodobný, ale stále možný scenár. Čína a USA uzavrú dohodu, že vývoj AI podriadia prísnemu dohľadu. Nad svetom bude síce aj naďalej bdieť AI, ale katastrofa sa oddiali. Otázkou zostáva: na ako dlho?

Nie strašenie, ale výzva k bdelosti

Kokotajlo a jeho tím priznávajú, že scenáre sú do veľkej miery hypotetické. Upozorňujú však, že ich ignorovanie by bolo neodpustiteľným omylom. „Nechceme umelou inteligenciou strašiť, ale myslíme, že superinteligencia by mohla prísť do konca desaťročia,“ píše sa v štúdii.

Zarážajúce je, že už pred štyrmi rokmi Kokotajlo načrtol predikciu pre rok 2026 – a tá sa dnes znepokojivo podobá realite.

Záver? Nie je čas utekať, ale ani pokojne sedieť. S umelou inteligenciou stojíme na prahu niečoho obrovského. Otázka znie: udržíme to pod kontrolou, alebo nás prekvapí skôr, než si uvedomíme, že je neskoro?