EÚ by podľa šéfky Európskej komisie mohla uvaliť daň na americké digitálne podniky

Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo)

BRUSEL - Európska únia by mohla uvaliť daň na americké digitálne spoločnosti, ak sa jej nepodarí dosiahnuť so Spojenými štátmi dohodu o zrušení ciel, ktorá na dovoz z EÚ zaviedol americký prezident Donald Trump. V rozhovore s listom Financial Times (FT) to povedala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.