Sexuálna revolúcia! Trump vyhlásil vojnu masturbácii: Zákaz vibrátorov v obchoďákoch

Trumpovi ľudia vyhlásili vojnu vibrátorom (Zdroj: SITA/AP/Pool, gettyimages.com)

Vojna sa začína v Texase

V texaskom parlamente to vrie – republikánska senátorka Angela Paxtonová, manželka generálneho prokurátora štátu Kena Paxtona, navrhla zákon, ktorý by drasticky sprísnil pravidlá predaja erotických pomôcok. Každý online obchod, ktorý chce predávať „obscénne zariadenie“, by musel žiadať zákazníkov o nahratie preukazu totožnosti a preverenie veku treťou stranou, píše Daily Star.

Podľa trestného zákonníka Texasu je „obscénne zariadenie“ každé, ktoré je primárne určené na stimuláciu ľudských pohlavných orgánov – či už ide o vibrátor, dildo alebo umelú vagínu.

Nákup by bol možný len cez platobné prostriedky prístupné dospelým, ako je kreditná karta. Porušenie? Pokuta do výšky 4 000 dolárov a až rok za mrežami.

Cieľom je zákaz predaja mimo sexshopov

To však nie je všetko. V ďalšom návrhu republikáni požadujú, aby sa sexuálne pomôcky predávali výhradne v tzv. „sexuálne orientovaných prevádzkach“, teda v sexshopoch, príp. striptízových kluboch. Giganti ako Walmart, Target či CVS by ich predávať nesmeli.

Zákon má korene v minulosti – v roku 1973 bol predaj sexuálnych pomôcok v Texase úplne zakázaný. V roku 2003 zákon umožňoval vlastniť maximálne päť kúskov – vlastnenie šiesteho bolo trestné. Až v roku 2008 súdy rozhodli, že taký zákon je protiústavný. Zdá sa však, že trumpovci sa pokúšajú túto agendu reštartovať.

Sex ako hrozba, detská práca ako návrat k “hodnotám”?

Kritici však bijú na poplach. Dr. Shamyra Howardová, klinická sociálna pracovníčka a sexuálna pedagogička, pre Dallas Observer uviedla: „Vyžadovanie občianskeho na kúpu sexuálnej pomôcky vysiela odkaz, že rozkoš je niečo, čo treba sledovať a kontrolovať. Je to zdravý a súkromný akt, ktorý sa takto stigmatizuje.“

Podľa nej legislatíva namiesto ochrany ľudí vytvára hanbu a bariéry, ktoré len prehlbujú tabu a predsudky. „Strávili sme roky snahou o otvorenosť a zdravý pohľad na sexualitu – teraz to všetko ideme zakázať vibrátormi,“ povedala.

Orgazmy nežiaduce, deti do práce!

Zatiaľ čo v Texase chcú dospelým kontrolovať orgazmy, vo Floride sa politici chystajú umožniť deťom vo veku od 14 rokov pracovať cez noc – aj počas školských dní.

Novinárka Daniela Elserová to zhrnula bez servítky: „Orgazmy sú out. Detská práca je späť. Ak sa Trumpov Washington snaží rozobrať vládu na súčiastky, jednotlivé štáty robia všetko pre to, aby urobili Ameriku opäť odpadovou – Make America Garbage Again.“