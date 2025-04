Musk podrazil Trumpa! Má prevratný návrh! Nulové clá a voľný pohyb medzi USA a EÚ

Elon Musk a Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

Musk búra bariéry. Trump ich stavia

Elon Musk, ktorý si v posledných mesiacoch upevnil pozíciu jedného z najvplyvnejších mužov v okolí prezidenta Donalda Trumpa, vystúpil cez videohovor na kongrese talianskej pravicovo-populistickej strany Liga. Prítomným politikom, medzi ktorými nechýbal ani vicepremiér a minister dopravy Matteo Salvini, adresoval prekvapivé posolstvo: Spojené štáty a Európa by mali zrušiť všetky clá a vytvoriť spoločnú zónu voľného obchodu.

„Dúfam, že sa nakoniec dohodneme a obidva kontinenty sa posunú smerom k nulovým clám,“ vyhlásil Musk podľa agentúry Reuters. Jeho slová pôsobili ako pohladenie na duši európskych politických predstaviteľov – no zároveň ako facka do tváre prezidentovi USA.

Slobodný pohyb ako vízia budúcnosti

Musk, ktorý pochádza z Južnej Afriky a dnes vlastní americký pas, zašiel ešte ďalej. Okrem odstránenia obchodných bariér vyjadril podporu aj voľnému pohybu ľudí medzi USA a Európou. „Ak si niekto želá pracovať v Európe alebo v Severnej Amerike, malo by mu to byť umožnené,“ zdôraznil.

Jeho vízia tak pripomína transatlantickú úniu – spoločný priestor obchodu a práce bez hraníc. A hoci v minulosti býval Musk s Trumpovými názormi takmer vo všetkom zosúladený, tentoraz ide jasne proti prúdu.

Colná vojna a tichý nesúhlas

Len pár dní pred Muskovým prejavom totiž Donald Trump oznámil masívny balík nových ciel. Tie sa majú dotknúť viacerých štátov sveta – vrátane krajín Európskej únie. Na tie chce prezident uvaliť všeobecné clo vo výške 20 percent.

Najčítanejší nemecký denník Bild označil Muskov postoj za „bodnutie do chrbta“. Podľa denníka je nevídané, aby jeden z prezidentových najbližších poradcov takto verejne zasiahol proti jeho strategickému rozhodnutiu.

Koniec silného vplyvu?

V zákulisí sa pritom už čoraz hlasnejšie hovorí o tom, že Musk by mohol prísť o svoju výsadnú pozíciu v okruhu prezidentových poradcov. Podľa amerického portálu Politico sa Trump v súkromí zdôveril najbližším spolupracovníkom, že Musk by sa mal začať viac venovať vlastnému biznisu a v rámci vládnej štruktúry ustúpiť do úzadia.

„Prezident je s Muskovým pôsobením v zásade spokojný, no myslí si, že by sa mal vrátiť k vedeniu svojich firiem a nechať politické rozhodovanie na iných,“ uviedli pre Politico tri na sebe nezávislé zdroje z okolia Bieleho domu.