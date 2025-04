Trump prirovnal zavádzanie ciel k potrebnej liečbe: Pokles trhov ho neznepokojuje

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Základné desaťpercentné clo na dovozy zo zahraničia začali USA uplatňovať od soboty. Od stredy potom majú začať platiť zvýšené clá, ktoré sa týkajú len niektorých vybraných krajín. Medzi nimi je aj Európska únia. Na dovoz z EÚ podľa plánu ohláseného Trumpom budú USA uplatňovať 20-percentné clo. Trumpovo oznámenie z minulého týždňa otriaslo trhmi po celom svete, vyvolalo odvetné clá zo strany Číny a podnietilo obavy z globálnej obchodnej vojny i recesie. Len v USA odpísali tamojšie akciové trhy takmer šesť biliónov dolárov, pripomenul Reuters. Japonský akciový index Nikkei 225 dnes začal obchodovanie prepadom o viac ako osem percent, uviedla agentúra DPA. "Nechcem aby sa niečo zrútilo, ale niekedy si musíte zobrať liek, aby ste niečo napravili," povedal Trump v reakcii na otázku médií ohľadom dopadov zavádzania dovozných ciel na americkú ekonomiku.

Trump v rozhovore s novinármi na palube prezidentského lietadla Air Force One tiež uviedol, že cez víkend hovoril s lídrami z Európy a Ázie, ktorí podľa jeho slov dúfajú, že ho presvedčia k zníženiu ciel. "Prichádzajú k rokovaciemu stolu. Chcú hovoriť. Ale nie je o čom, ak nám nezaplatia ročne veľa peňazí," povedal Trump. Republikánsky prezident poprel, že by svojimi vyhláseniami zámerne vyvolával paniku na trhoch, a trval na tom, že reakciu trhov nemohol predvídať, uviedla agentúra AFP. Povedal tiež, že neuzavrie dohodu s ostatnými krajinami, ak nebude vyriešený obchodný deficit vo vzájomnom obchode. Trump tvrdí, že clá pomôžu do USA navrátiť výrobu, ktorá sa v uplynulých rokoch presunula do zahraničia, a rastu pracovných príležitostí. Ekonómovia sa však obávajú rastu inflácie aj poklesu výkonu hospodárstva.