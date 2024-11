USA nevidia dôvod meniť jadrovú stratégiu po úprave nukleárnej doktríny Ruska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hovorca ministerstva Matthew Miller novinárom povedal, že Washington je celkovo "neuveriteľne" znepokojený hybridnou vojnou, ktorú vedie Rusko, a je naďalej v úzkom kontakte s európskymi partnermi v tejto záležitosti.

archívne video

Za jeden deň bolo zničených 5 cieľov: dva samohybné delostrelecké systémy, dve raketomety BM-27 Uragan a ďalší dôležitý objekt. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Vyjadrenia ruských predstaviteľov kritizoval predtým aj Biely dom. "Je to znova tá istá nezodpovedná rétorika z Ruska, akú sme videli za posledné dva roky," uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť pre agentúru AFP. "Oznámenie Ruska, že aktualizuje svoju jadrovú doktrínu, nás neprekvapilo," doplnil s tým, že Moskva signalizovala tento zámer už niekoľko týždňov.

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok schválil aktualizovanú jadrovú doktrínu svojej krajiny, podľa ktorej by Rusko mohlo zvážiť použitie jadrových zbraní v prípade, že by čelilo útoku konvenčnými raketami podporovanému jadrovou veľmocou. Urobil tak dva dni po tom, čo médiá informovali, že americký prezident Joe Biden povolil Kyjevu útočiť americkými raketami dlhého doletu na vojenské ciele hlboko v ruskom vnútrozemí. Podľa Moskvy Ukrajina týmito strelami prvýkrát útočila na Rusko v noci na utorok.