Ak sa potvrdia dodávky dronov z Číny do Ruska, bude to mať následky, uviedla Baerbocková

Ministerka zahraničných vecí Nemecka Annalena Baerbocková (Zdroj: SITA/AP/Matthias Schrader)

"Zavádzame ďalšie sankcie proti Iránu a dávame to jasne najavo aj v súvislosti s čínskou dronovou pomocou, pretože aj to musí a bude mať následky," povedala Baerbocková novinárom v Beuseli počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ. Ministri mali na programe posúdenie spravodajských informácií o tom, že firmy sídliace v Číne sú spojené s výrobou dronov nasadzovaných Ruskom vo vojne proti Ukrajine. Sankcie USA sa týkajú dvoch čínskych a jednej ruskej spoločnosti, ktoré sa údajne podieľajú na vývoji a produkcii ruského dronu Garpija s dlhým doletom. Peking obvinenia odmieta.

Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani pred stretnutím v Bruseli povedal, že je dôležité vyslať Číne signál, aby neeskalovala situáciu. Posielanie dronov do Ruska by bolo "veľkou chybou", zdôraznil Tajani, ktorý tento mesiac navštívi Peking. Čína a Rusko sa zbližujú, odkedy Moskva v roku 2022 spustila inváziu na Ukrajinu. Peking uvádza, že je v tomto konflikte neutrálny, no západné vlády tvrdia, že diplomatická a ekonomická podpora Číny pomáha Rusku pokračovať vo vojne.