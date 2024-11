Expertka odhalila desivú pravdu: Šanca na prežitie jadrovej vojny? Len v týchto dvoch krajinách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

So začiatkom vojny na Ukrajine vo februári 2022 sa zvýšilo aj nebezpečenstvo jadrovej vojny. Ruský prezident Vladimir Putin sa nikdy neunaví vyhrážať sa Ukrajine a Západu jadrovým útokom. Šéf Kremľa a celý jeho mocenský aparát opakovane zdôrazňujú jadrovú prevahu Ruska.

archívne video

Projekt Manhattan (Zdroj: Epic Drama)

Isté sú len dve krajiny na svete

Aké sú však naše šance na prežitie, ak skutočne vypukne jadrová vojna? Investigatívna novinárka Annie Jacobsenová, ktorá roky študuje dôsledky jadrovej vojny, nedávno v podcaste "Diary of a CEO" vysvetlila, že na svete existujú iba dve krajiny, ktoré by prežili jadrovú vojnu: Austrália a Nový Zéland.

Päť miliárd ľudí by zomrelo v prvých 72 hodinách

Podľa expertky na jadrovú vojnu by za prvých 72 hodín jadrovej vojny zomrelo okolo päť miliárd ľudí. Zvyšné tri miliardy ľudí by bojovali o prežitie. Svet by doslova horel a hustý dym by spustil mini ľadovú dobu, ktorá by ľuďom znemožnila pestovanie potravín.

"Väčšina sveta, najmä mierne šírky, by bola pokrytá vrstvou ľadu... Miesta ako Iowa a Ukrajina by po dobu 10 rokov pozostávali iba zo snehu," uviedla odborníčka na jadrovú vojnu. Kvôli jadrovej zime a s tým spojeným nedostatkom potravín by zomrelo ďalšie množstvo ľudí. K tomu sa pridáva ožiarenie spôsobujúce otravu.

Môžete prežiť jadrovú vojnu v Austrálii a na Novom Zélande

Počas svojho výskumu Annie Jacobsenová hovorila aj s popredným odborníkom na výskum klímy a atmosféry, profesorom Brianom Toonom. Podľa Jacobsenovej jej v podcaste vysvetlil, že jediné miesta, kde by sa po jadrovej zime dalo praktizovať poľnohospodárstvo, sú Austrália a Nový Zéland.

Prečo je to dôležité: Podľa „Statista.de“ (k januáru 2023) má Rusko 4 489 jadrových hlavíc, čo z neho robí najväčší jadrový arzenál na svete. Dosť na to, aby sme našu planétu niekoľkokrát zničili. Pre porovnanie: USA majú druhý najväčší jadrový arzenál na svete s 3 708 aktívnymi hlavicami.