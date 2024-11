(Zdroj: Getty Images/Facebook/Kazhetta Ahmetzhanova)

Keďže útok trvá takmer 1 000 dní a prezident Spojených štátov Joe Biden udelil Ukrajine povolenie na použitie zbraní dodaných Spojenými štátmi v Rusku, mnohí zvažujú, ako – alebo kedy – by sa to všetko mohlo konečne skončiť. V rozhovore s Kremľom podporovaným ruským médiom Moskovskij Komsomolets, jasnovidka Kazhetta Akhmetzhanova podľa denníka Daily Star povedala: „Momentálne prichádza mimoriadne nebezpečné obdobie, ktoré bude trvať niekoľko mesiacov. Momentálne je situácia veľmi zložitá. Nie náhodou svetoví lídri začali volať nášmu prezidentovi, pochopili, že svet je na pokraji. A že ak prekročia určitú hranicu, môžu sa stať hrozné veci.“

Podľa jej slov sú „štváči vojny“ aktuálne v agónii. „Uvedomujú si, že čoskoro sa budú musieť zodpovedať v plnom rozsahu zákona,“ vysvetlila Akhmetzhanova. Odvolávala sa na tvrdenia Putina, podľa ktorých mu volajú svetoví lídri, aby sa ho spýtali, či by sa ho naozaj nemali „báť“. „Ale Rusko – veľmoc – sa už poučilo z trpkej skúsenosti, takže už na ich triky nenaletí. Vladimír Vladimirovič je múdry muž. Vidí cez ľudí, bude robiť vyvážené rozhodnutia. Budú oznámené v najbližších mesiacoch. S istotou môžem povedať: ciele a zámery špeciálnej vojenskej operácie, ktoré boli pôvodne deklarované, budú naplnené,“ dodala Akhmetzhanova.

Tiež tvrdila, že invázia ruských vojsk skončí do roku 2025 a že vojna by sa mohlo definitívne skončiť už na jar. „Naši nepriatelia sa však budú pravidelne pokúšať zorganizovať určité druhy provokácií – vidím, že provokatívne akcie sú z ich strany možné až do roku 2027,“ upozornila jasnovidka.