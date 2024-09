Voľby do Senátu prvýkrát vyhralo ANO: Vláda si však väčšinu udržala

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek)

PRAHA — Hnutie ANO českého expremiéra Andreja Babiša prvýkrát od svojho vzniku vyhralo voľby do Senátu. Po sčítaní všetkých hlasov je jasné, že v druhom kole volieb tretiny členov hornej komory parlamentu získalo šesť senátorov, v prvom kole dvoch, celkom ich bude mať 12. Väčšinu v Senáte si však naďalej udržali koaličné strany, informuje TASR na základe sobotňajších správ českých médií.

Kandidáti nominovaní stranami vládnucej koalície, zvíťazili v 15 obvodoch. Najúspešnejšie bolo hnutie STAN, ktoré získalo šesť mandátov. Občianska demokratická strana (ODS) obhájila päť z desiatich kresiel, KDU-ČSL obidve a z nominantov TOP 09, ktorá obhajovala jedno kreslo, zvíťazili dvaja. Vo zvyšných obvodoch sa presadili zástupcovia SOCDEM (bývalá ČSSD), SEN 21, Prísahy a Stanislav Balík ako nezávislý kandidát.Z volieb vyšla najviac oslabená ODS, ktorá prišla o päť mandátov. Jedno kreslo získalo pravicovo-populistické politické hnutie Prísaha zaregistrované v apríli 2021; obsadí ho jeho predseda, bývalý policajt a colník Robert Šlachta.

Predseda ODS a premiér Petr Fiala vníma senátne voľby napriek úspechu ANO ako víťazstvo vlády. „Cieľ, ktorý sme v týchto voľbách mali, bolo ubrániť Senát ako kľúčovú poistku demokracie pred ľavicovými populistami. To sa podarilo. Výsledky sú jednoznačné,“ povedal na tlačovej konferencii. „Vládnuca koalícia jednoznačne vyhrala nad opozíciou,“ komentoval zisk 15 kresiel.

Volebné miestnosti sa v druhom kole uzavreli v sobotu o 14.00 h, otvorené boli aj v piatok od 14.00 do 22.00 h. Účasť bola nižšia ako v prvom kole pred týždňom a dosiahla 17,5 percenta. Vôbec najmenej voličov prilákalo druhé kolo senátnych volieb v roku 2016, keď ich prišlo hlasovať iba 15,4 percenta.V Senáte medzitým začne vyjednávanie na základe povolebného rozloženia síl a rozdelenia do frakcií. Senátori si po každej obmene tretiny hornej komory volia jej predstaviteľov, šéfov výborov a komisií. Na dohodu majú kluby čas do posledného októbrového týždňa, keď sa nový Senát po štátnom sviatku 28. októbra zíde na ustanovujúcej schôdzi.