Druhé kolo volieb do Senátu v Česku: ANO bojuje o rozhodujúce víťazstvo

PRAHA - V ČR sa v piatok začalo druhé kolo volieb do Senátu. Českí voliči si celkovo v tohtoročných voľbách volia tretinu senátorov, pričom päť kandidátov zvíťazilo už v prvom kole, keďže získali nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených voličov. Vo zvyšných 22 volebných obvodoch sa volebné miestnosti otvorili v piatok o 14:00, informuje portál iDnes a web televízie ČT24.

Do druhého kola postúpilo najviac kandidátov z opozičného hnutia ANO Andreja Babiša. O kreslo senátora ich zabojuje až 19. Hnutie ANO jasne zvíťazilo v minulotýždňových krajských voľbách, v ktorých uspelo až v desiatich krajoch. Portál iDnes pripomína, že pokiaľ vo voľbách do Senátu hnutie ANO zvíťazí, zavŕši svoje tohtoročné volebné ťaženie tromi víťazstvami, keďže okrem krajských volieb ANO zvíťazilo aj vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Strany súčasnej vládnej koalície si udržia väčšinu

Druhý najväčší počet finalistov má Občianska demokratická strana (ODS) premiéra Petra Fialu, ktorú bude v druhom kole zastupovať deväť kandidátov. Za hnutie Starostovia o Senát zabojuje šesť kandidátov. Po dvoch zástupcoch majú strany TOP09, Strana priamej demokracie (SPD), Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM), SEN21 a hnutie Prísaha. Do druhého kola taktiež postúpil jeden zástupca Pirátov a jeden nezávislý kandidát.

Akokoľvek však voľby do Senátu dopadnú, už dnes je isté, že strany súčasnej vládnej koalície si v 81-člennej hornej komore českého parlamentu udržia väčšinu. Vládnucej päťkoalícii k tomu stačilo znovuzvolenie senátora Jiřího Čuneka (KDU-ČSL), ktorý svoj mandát obhájil už v prvom kole. Voliť sa bude v tradičnom čase počas piatka a soboty. V piatok sa volebné miestnosti uzatvoria o 22.00 h. a voľby budú pokračovať v sobotu od 8.00 do 14.00 h. Zúčastniť sa na nich môže 2,24 milióna oprávnených voličov v príslušných volebných obvodoch.