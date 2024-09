FOTO Miloš Zeman oslavuje okrúhle jubileum: Medzi prvými gratulantami boli Fico s Kaliňákom!

Narodeninová oslava českého exprezidenta Miloša Zemana (Zdroj: Facebook/Miloš Zeman - prezident České republiky)

"Robert, rád ťa vidím," privítal Zeman slovenského premiéra podľa spravodajského webu iDnes.cz. Ficovi i Kaliňákovi venoval jubilant svoju novú knihu s názvom Prezidentský údel.

Na miesto konania oslavy už dorazil aj český expremiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš. Medzi pozvanými je aj maďarský premiér Viktor Orbán, bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, srbský prezident Aleksandar Vučič a poľský prezident Andrzej Duda. "Necháme sa prekvapiť, kto dorazí," povedal bývalý Zemanov hovorca Jiří Ovčáček. "Stretnutie v Hlubokej nad Vltavou bude vyjadrením hlbokej úcty k oslávencovi... Bude to fajn čas venovaný len a výhradne Milošovi Zemanovi," dodal exhovorca.

Oslavu Zemanovho jubilea sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia, na mieste je ochranka aj polícia.Väčšinovým majitelom hotelu Štekl, kde sa oslava koná, je podnikateľ a niekdajší zákulisný hráč pražskej ODS Tomáš Hrdlička, ktorý v minulosti podporoval prezidentskú kampaň Miloša Zemana, píše iDnes.cz.

Gratulaci prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga mi v Hluboké nad Vltavou předal velvyslanec Feng Biao. Posted by Miloš Zeman - prezident České republiky on Saturday, September 28, 2024

Milošovi Zemanovi zaželal cez sociálnu sieť všetko najlepšie aj minister financií Ladislav Kamenický.

GRATULUJEM Miloš Zeman - prezident České republiky K OKRÚHLYM 80. NARODENINÁM Milí priatelia, dnes oslavuje... Posted by Ladislav Kamenický - minister financií SR on Saturday, September 28, 2024

Boris Kollar: ,,Dnes oslavuje môj drahý priateľ prezident Miloš Zeman významné jubileum 80 rokov. Je mi cťou , že som... Posted by Sme rodina on Saturday, September 28, 2024

Orbán odcestoval do Česka na schôdzku so Zemanom i Babišom

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odcestoval v sobotu do Českej republiky, kde sa zúčastní na oslavách 80. narodenín bývalého českého prezidenta Miloša Zemana. Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi.Orbán sa predtým popoludní v Českých Budejoviciach stretol s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom, ktorého Hnutie ANO prvýkrát od svojho vzniku vyhralo voľby do Senátu."Andrej Babiš to opäť dokázal! Drvivým víťazstvom ANO sa skončilo druhé kolo českých senátnych volieb. Gratulujem! V Bruseli sa môžu triasť, pretože Patrioti prichádzajú!" reagoval na Facebooku maďarský premiér.