Veľmi reálne nebezpečenstvo: V roku 2022 sa Kremeľ chystal spustiť jadrový útok na Ukrajinu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

MOSKVA - Na konci roka 2022 bolo Rusko zrejme na pokraji použitia jadrových zbraní proti Ukrajine. Ako odhaľujú americké médiá, Spojené štáty sa už na túto možnosť vážne pripravovali. Nebola to len hypotetická hrozba. Zachytená, vysoko dôverná komunikácia, bola dôvodom k obavám.

Na jeseň roku 2022 bolo Rusko zahnané do kúta v konflikte s Ukrajinou: Ukrajina vo svojej protiofenzíve na východe Ukrajiny dosiahla veľké územné zisky. Najväčšiu vojenskú trofej Moskvy – okupovaný Cherson – mohla Ukrajina získa späť. Takýto vývoj bol dostatočným dôvodom na to, aby Kremeľ zvažoval použitie jadrových zbraní.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 746 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Biden varoval pred prvým použitím jadrovej zbrane od roku 1945

Denník The New York Times uviedol, že zachytená, prísne utajovaná komunikácia naznačovala, že Moskva v tom čase vážne uvažovala o premene svojich hrozieb jadrovým útokom na skutočný plán. V októbri 2022 na túto možnosť dokonca upozornil svojich straníckych kolegov americký prezident Joe Biden – bolo to prvýkrát od kubánskej raketovej krízy, keď reále hrozil jadrový útok. Biden dokonca hovoril o prvom použití jadrovej zbrane od Hirošimy a Nagasaki. Japonské mestá boli napadnuté USA v roku 1945.

Hovorilo sa o protiopatreniach

Vládne pracovné skupiny už diskutovali o možnej reakcii na túto možnosť. Protiopatrenie sa nemuselo týkať priameho použitia jadrových zbraní, ale verilo sa, že je potrebná drastická reakcia – napríklad priamy úder konvenčnými zbraňami na ruskú jednotku jadrových zbraní.

Americký predstaviteľ: Riziko nebolo len hypotetické

"Myslím si, že bolo naším právom sa dôsledne pripraviť a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme tomu zabránili," povedal podľa CNN vysoký americký predstaviteľ. Riziko „nebolo len hypotetické, ale tiež založené na niektorých informáciách, ktoré sme zhromaždili,“ povedal druhý vládny úradník, ktorý pokračoval: „Museli sme plánovať tak, aby sme v príapde, že v prípade, ak by táto nepredstaviteľná udalosť skutočne nastala, boli v najlepšej možnej pozícii."

V tom čase Rusko šírilo informácie o tom, že Ukrajina má údajne „špinavú bombu“. Americkí predstavitelia mali podozrenie, že toto tvrdenie mohlo byť použité na ospravedlnenie ruského jadrového útoku. Riziko, že Rusko použije jadrové zbrane, nebolo v žiadnom prípade odvrátené: „Je celkom možné, že v nasledujúcich mesiacoch budeme opäť konfrontovaní s týmto rastúcim nebezpečenstvom,“ uviedli americké vládne zdroje.