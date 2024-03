Ukrajinská politička Ivanna Klympush-Tsinsadze (Zdroj: Facebook/Ivanna Klympush-Tsintsadze)

Je svet už uprostred tretej svetovej vojny? Ak sa túto otázku opýtate ukrajinskej političky Ivanny Klympush-Tsinsadze, jej odpoveď je jasná: áno. Bývalá podpredsedníčka vlády a ministerka pre európsku a euroatlantickú integráciu Ukrajiny v rozhovore pre britský „The Sun“ hovorila o Vladimirovi Putinovi, vojne na Ukrajine a o tom, aké možnosti má Západ zastaviť ruského prezidenta.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 749 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Podľa ukrajinskej političky sa tretia svetová vojna už začala

Všetky nádeje Západu na mierovú zmluvu s Vladimirom Putinom sú podľa ukrajinskej političky naivné. Pretože akékoľvek mierové rozhovory s „vyšinutým despotom“ by viedli len k tomu, že by požadoval, aby si časti Ukrajiny ponechal pre seba. "Pre Putina každé vyjednávanie znamená: 'Dajte mi pôdu'. On ju nevráti. Akákoľvek mierová dohoda slúži len na potvrdenie, že neexistujú Ukrajinci," varovala Ivanna Klympush-Tsinsadze.

Podľa jej názoru je svet už uprostred tretej svetovej vojny a Západ môže zastaviť Vladimira Putina len jedným spôsobom: zničiť jeho impérium. V rozhovore sa politička odvolávala na spôsob postupu po druhej svetovej vojne, keď bolo zničené aj nacistické Nemecko.

V roku 1942 zaútočili spojenecké mocnosti na Nemecko po tom, čo začalo dobývať európske územia počas druhej svetovej vojny. Dva roky bombardovali nacistické Nemecko s cieľom získať späť pôdu ukradnutú Hitlerom a vyhnať nacistické jednotky z Európy. Podľa Ivanny Klympush-Tsinsadze musí byť Rusko izolované proti silnej spojeneckej aliancii na Západe, rovnako ako v tom čase Nemecko.

Politička sa však domnieva, že Západ a členské štáty NATO sa momentálne boja, ako by vyzeralo rozbité Rusko.