MIMORIADNY ONLINE V Charkove chcú vybudovať školu pod zemou: Deti by sa tam učili aj počas náletov

CHARKOV - Úrady v Charkove chcú vybudovať prvú ukrajinskú podzemnú školu, v ktorej sa môže konať výučba aj počas náletov. Napísal to ruskojazyčný server BBC. Východoukrajinské mesto leží neďaleko ruských hraníc a je častým terčom ostreľovania a náletov ruskej armády.

7:20 Podpora Európskej únie pre Ukrajinu dosiahla 85 miliárd eur. To zahŕňa 25 miliárd eur vojenskej pomoci a 60 miliárd eur humanitárnej pomoci, uviedol šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell počas návštevy Kyjeva.

Charkov chce vybudovať podzemnú školu pre výučbu aj počas ruských útokov

"Plánujeme postaviť prvú podzemnú školu na Ukrajine, ktorá bude zodpovedať moderným regulačným požiadavkám pre ochranné stavby. Kryt poslúži tisíckam charkovských detí bezpečne pokračovať v prezenčnej výučbe, a to aj pri raketovej hrozbe, " uviedol starosta Charkova Ihor Terechov.

Od vlaňajšieho 24. februára, keď na Ukrajinu vpadla ruská armáda, do začiatku tohto školského roka, bolo podľa Detského fondu OSN (UNICEF) úplne zničených 1300 ukrajinských škôl. Kvôli bojom sa prezenčne výučby na Ukrajine zúčastňuje len tretina školákov, uvádza organizácia. Ďalšia tretina podľa nej strieda on-line výučbu s dochádzkou do škôl, zvyšné deti sa učia iba na diaľku.