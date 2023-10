Kampaň pred voľbami do EP bude testom aj príležitosťou pre demokraciu, vyhlásil Pavel

Petr Pavel (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

ŠTRASBURG - Kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2024 bude podľa českého prezidenta Petra Pavla testom a zároveň príležitosťou pre demokraciu v Európe. V stredu v príhovore pred poslancami EP v Štrasburgu varoval pred populizmom a za skutočnú hrozbu označil aj nárast dezinformácií, informuje spravodajkyňa.

"Mali by sme sa zdržať zjednodušujúcich riešení a prázdnych sľubov. Túžba prekrútiť realitu v záujme krátkodobých politických ziskov bude obrovská," varoval Pavel. S blížiacimi sa európskymi voľbami podľa neho súvisí aj nárast dezinformácií šírených pomocou algoritmov sociálnych sietí a umelej inteligencie. Ide o hrozbu, na ktorú je nutné sa podľa Pavla pripraviť.

archívne video

Tlačová konferencia po stretnutí prezidenta Petra Pavla s Volodymyrom Zelenským na Pražskom hrade (Zdroj: Facebook/Petr Pavel)

Odsúdil ruskú agresiu na Ukrajine

V príhovore pred europoslancami ostro odsúdil ruskú agresiu na Ukrajine. Jej cieľom je podľa neho vymazať z mapy sveta Ukrajinu, jej obyvateľov a kultúru. Zdôraznil, že táto nevyprovokovaná agresia nemôže zostať bez trestu. Vyzval všetkých, aby odolali únave z vojny a aby pokračovali v spolupráci a jednote, postavili sa za európske hodnoty a nenaleteli populistom na falošné sľuby.

"Nenechajme sa zmiasť tými, ktorí tvrdia, že v mene upokojenia Putina by sme mali dosiahnuť mier ponúknutím ústupkov, ktoré podkopávajú ukrajinskú suverenitu a územnú celistvosť. V skutočnosti takí ľudia žiadajú, aby sa Ukrajina vzdala a my aby sme rezignovali na svoje zásady," vyhlásil český prezident. To je podľa neho urážka ľudí trpiacich pod ruskou okupáciou a zbavených svojich občianskych práv.

V prejave, v ktorom hovoril o svojej vízii budúcnosti Európy, sa dotkol aj témy rozširovania EÚ. Pripomenul, že budúci rok uplynie 20 rokov od vstupu Česka a ďalších deviatich štátov. Výhody to podľa neho prinieslo nielen novým členom, ale celej EÚ. Jej ďalšie rozšírenie vníma ako šancu vytvoriť efektívnejšiu Úniu, ktorá zostane ambiciózna a konkurencieschopná a v prípade potreby bude pružne reagovať.

EÚ tiež označil za najúspešnejší mierový projekt na našom kontinente. Pavla dopoludnia prijala predsedníčka EP Roberta Metsolová. Popoludní sa český prezident stretne s generálnou tajomníčkou Rady Európy Marijou Pejčinovičovou Buričovou.