Premiér Sunak predstavil plán na potlačenie fajčenia v Británii

Rishi Sunak (Zdroj: SITA/AP Photo/Jon Super)

V prejave na zjazde Konzervatívnej strany v Manchestri Sunak navrhol zvyšovanie vekovej hranice na kúpu cigariet každý rok o 12 mesiacov. V praxi by to znamenalo, že "dnešnému 14-ročnému človeku nebude cigareta nikdy legálne predaná a že on i jeho generácia budú môcť vyrastať bez fajčenia".

V komuniké zverejnenom úradom premiéra sa uvádza, že súborom vládnych opatrení by sa do roku 2040 mohlo takmer úplne odstrániť fajčenie medzi mladými ľuďmi v Británii. V súčasnosti je nákup cigariet v Spojenom kráľovstve možný od 18 rokov. No "štyria z piatich fajčiarov začali fajčiť skôr, ako mali 20 rokov," upozornil Sunak. "Musíme sa pokúsiť zabrániť tínedžerom, aby začali fajčiť," apeloval.

Sunak tiež informoval, že jeho vláda predloží aj opatrenia na obmedzenie dostupnosti elektronických cigariet pre deti. "Vapovanie medzi mladými ľuďmi sa za posledné tri roky strojnásobilo," konkretizovala vláda vo svojom tlačovom vyhlásení, pričom zdôraznila, že treba proti tomu zakročiť "skôr, ako sa tento fenomén stane endemickým". Vláda argumentuje, že každé štvrté onkologické ochorenie v Británii je spôsobené práve užívaním tabaku. Aj zástancovia postupného obmedzovania prístupu mladých ľudí k fajčeniu tvrdia, že by to zachránilo tisíce životov a vo výsledku by britskému zdravotníctvu ušetrilo peniaze i zdravotníkov.

Náklady na fajčenie dosahujú v Británii každoročne 17 miliárd libier (takmer 20 miliárd eur). "Fajčenie nebude trestané. Náš progresívny prístup znamená, že každému, kto si dnes môže legálne kúpiť cigarety, v tom v budúcnosti nebude bránené," deklaroval úrad britského premiér. Podľa denníka The Guardian sa šéf britskej vlády inšpiroval opatreniami zavedenými na Novom Zélande, kde bol vlani prijatý zákon, podľa ktorého cigarety nebude možné predať osobám narodeným po roku 2008. Znižuje sa tiež počet maloobchodníkov, ktorí môžu predávať tabak z približne 6000 na 600, ako aj množstvo povoleného nikotínu v tabaku na fajčenie.