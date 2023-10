Do parlamentu zvolili 33 žien: Z Progresívneho Slovenska je ich 16

Michal Šimečka spolu s členmi Progresívneho Slovenska (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - V Národnej rade (NR) SR by mohlo pôsobiť 33 žien, čo tvorí 22 percent zo zvolených poslancov. Najviac žien je z Progresívneho Slovenska (PS), v tomto poslaneckom klube by ich mohlo byť 16. Zo 150-členného zboru je zvolených 117 mužov. Vyplýva to zo zoznamu zvolených kandidátov na poslancov do Národnej rady (NR) SR, zverejneného Štatistickým úradom SR.