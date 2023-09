Európska únia sa môže stať rovnako závislou od čínskych batérií ako bola od energií z Ruska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MADRID — Pokiaľ Európska únia neprijme rázne opatrenia, do roku 2030 by sa mohla v oblasti lítium-iónových batérií a palivových článkov stať rovnako závislou od Číny, ako bola energeticky závislá od Ruska pred vojnou na Ukrajine. Píše sa to v strategickom dokumente vypracovanom španielskym predsedníctvom v Rade EÚ, ktorý má k dispozícii agentúra Reuters.