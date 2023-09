Podľa Erdogana sa Turecko môže v prípade potreby "rozísť" s Európskou úniou

Recep Tayyip Erdogan (Zdroj: SITA/AP Photo/Nedim Enginsoy)

Európsky parlament vo svojej výročnej správe o Turecku uviedol, že prístupový proces Ankary do EÚ za súčasných okolností nemôže byť obnovený. EP tiež vyzval Úniu, aby preskúmala "paralelný a realistický rámec" pre svoje vzťahy s Ankarou. Správa Európskeho parlamentu má iba odporúčací charakter a nie je záväzná.Turecko je oficiálnou kandidátskou krajinou na vstup do EÚ od roku 1999. Prístupové rozhovory však stagnujú od roku 2016 z dôvodu obáv eurobloku z porušovania ľudských práv a zásad právneho štátu.

Recep Tayyip Erdogan (Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP)

Obsahuje nepodložené obvinenia a predsudky

Erdogan však v júli žiadal opätovné otvorenie rokovaní, ktoré spojil so súhlasom Turecka na vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie."EÚ sa snaží odtrhnúť do Turecka," povedal Erdogan novinárom pred cestou do Spojených štátov. Ankara podľa jeho slov zhodnotí aktuálny vývoj udalostí a ak to bude potrebné, "môže sa s EÚ rozísť". Turecké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň uviedlo, že správa Európskeho parlamentu obsahuje nepodložené obvinenia a predsudky a zaujala "plytký a nevizionársky" prístup k väzbám Turecka s EÚ.