Ostré slová čínskeho diplomata: Z Japonska a Južnej Kórey sa nikdy nestanú Západniari!

Galéria fotiek (2) Najvyšší čínsky diplomat Wang Yi

Zdroj: SITA

ČCHING-TAO – Geopolitický vplyv jednotlivých svetových mocností sa v priebehu rokov neustále mení. V súčasnej dobe to vyzerá tak, že silné ázijské krajiny sa čoraz viac orientujú na Západ, najmä po ekonomickej stránke. Čína by tým stratila svojich dvoch hlavných partnerov a to nemôže dopustiť.