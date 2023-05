Dráma na súde s kráľovnou dezinformátorov: GESTAPO! kričal dav a vylomil dvere v pojednávacej miestnosti

archívne video

Dezinformátori nie sú len na Slovensku, ale aj u našich českých susedov. V Prahe sa konalo odvolacie konanie v kauze dezinformátorky Jany Peterkovej, ktorá podľa obžaloby, šírila poplašné správy o ochorení Covid-19, ale aj o obsadení Českej republikmi vojakmi NATO, ktorí mali streľať do detí.

Pojednávanie sa však zmenilo na násilnú demonštráciu. Peterkovú totiž došli podporiť desiatky ľudí, ktorí sa násílne snažili vojsť do pojednávacej miestnosti. Jednému z nich sa to aj podarilo. Demonštráciu sprevádzali pokriky ako "Gestapo" či "Zákon sme my". Informoval o tom český portál novinky.cz. Dav, ktorý sa do miestnosti celý nevošiel, napokon vysadil dvere a vnikol do nej násilím. Sudkyňa pojednávanie prerušila a so senátom opustila sieň.

"Na miesto bol vyslaný veliteľ a jednotka poriadkovej polície, aby zistili, čo sa stalo," povedal portálu hovorca polície Jan Rybanský s tým, že sa o konflikte dozvedeli na linke 158. Samotná obžalovaná sa potom sťažovala na súd a justičnú stráž, že nedokázali zaistiť pokojný priebeh pojednávania. Peterková vinu odmieta.

Obžalovaná je zo šírenia poplašnej správy, keď vo videách na YouTube a Facebook tvrdila, že vláda plánuje likvidáciu ľudí prostredníctvom očkovania proti covid-19, o novodobých koncentračných táboroch v Nemecku, o okupácii Českej republiky vojskami NATO či o plánoch na redukcii obyvateľstva o 70 %. Pôvodne ju odsúdili na dvojročnú podmienku s trojročným odkladom, Peterková sa odvolala.