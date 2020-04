Česká televízna hviezda sa zbláznila: KORONAVÍRUS neexistuje... Chcem sa bozkávať s nakazeným!

Spolu s príchodom nového typu koronavírusu sa začali šíriť aj mnohé "zaručené" informácie, výstrahy a teórie o tom, ako vírus vznikol, či ako s ním bojovať. Niektorí dokonca tvrdia i to, že ide o sprisahanie či výmysel. Podobne je na tom aj bývalá redaktorka spomínanej českej televízie Jana Peterková.

Jana Peterková bola kedysi redaktorkou najsledovanejšej českej televízie. Dnes nevie, ako na seba upozorniť. Zdroj: Instagram J.P.

Už koncom marca sa internetom začalo šíriť video, ktorého hlavnou aktérkou je práve blondínka a vyzýva v ňom, aby sa školy v žiadnom prípade nezatvárali. „Nesku*víme život detí na ich ďalších štyridsať rokov, čo majú pred sebou, kvôli tomu, že nejaký senior alebo astmatik by mohol zomrieť,” hlása Peterková.

Po tom, ako video upútalo pozornosť, sa však nechala počuť, že išlo o divadelnú hru, ktorú nacvičuje. „Môj profil bol napadnutý hackerom, ktorý sem umiestnil ukážky z divadelnej hry Koronavírus, hrozba storočia. O žene, ktorá podceňuje riziká a zomrie,” bránila sa vtedy bývalá televízna tvár.

Bývalá redaktorka Jana Peterková si založila na youtube kanál venovaný koronavírusu. Zdroj: Instagram J.P.

Teraz však na sociálnej sieti zverejnila druhé video, v ktorom existenciu vírusu úplne popiera. V takmer päťminútovom videu tvrdí, že koronavírus neexistuje. „Som ochotná vám dokázať, že to nie je nebezpečné, a budem lízať kľučky na Bulovke (menocnica v Prahe, pozn. red.). Že sa ničoho nebojím,” zastrája sa vo videu padlá hviezda z obrazovky.

To ale nie je všetko. Prostredníctvom videa sa tiež snaží nájsť človeka, ktorý je vírusom COVID-19 nakazený, a chce sa s ním stretnúť. „Posielate mi tisícky správ, ale za celý mesiac sa mi neozval nikto, kto by covid mal. To znamená, že neexistuje. Je to len mediálny fejk. Kto mi ho prinesie, dám mu pusu, budem sa s ním bozkávať,” vyhlasuje Peterková.

Vo videu Jana Peterková niekoľkokrát rázne zopakuje, že nový typ koronavírusu je podvod na ľudí. Zdroj: Instagram J.P.

Blondínka tiež prezradila, že jej cieľom je získať na svojom Instagrame tisíc sledovateľov, aby mohla sľúbené bozkávanie vysielať naživo. Navyše, na vysnívaného tisíceho fanúšika čaká lákavá "odmena". Vezme ho so sebou na Bulovku na plánované oblizovanie kľučiek.

Treba len dúfať, že v prípade videí ide naozaj len o divadelnú hru a že blondínka naozaj nemyslí svoje slová vážne. Tak či tak, už teraz sa riadne zahráva so zákonom. Za nepoužívanie rúška či nabádanie na šírenie koronavírusu jej totiž hrozí nemalý postih.