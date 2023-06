Okresný súd v Prešove sa zaoberal obnovou konania: Požiadal o ňu Surový

PREŠOV - Okresný súd v Prešove sa v utorok zaoberal povolením obnovy právoplatne skončeného konania, o ktoré požiadal Slavomír Surový. Bývalého Černákovho šoféra súd poslal v roku 2011 na 15 rokov do väzenia. Vlani bol podmienečne prepustený, trvá však na svojej nevine. Utorkového pojednávania sa ako svedok zúčastnil aj Mikuláš Černák.

"Súd na dnešnom verejnom zasadnutí vykonal dokazovanie výsluchom prítomných predvedených a predvolaných svedkov a určil ďalší termín verejného zasadnutia za účelom výsluchu ďalších, obhajobou navrhovaných svedkov," uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová. Súd bude v tejto veci ďalej pojednávať v septembri.

Surový vyhlásil, že si "nevinne odsedel" 12 z 15 rokov a bol podmienečne prepustený. "Ja som s nimi násilnú trestnú činnosť nepáchal, len som videl nejaké skutky. Do toho času som mal čistý register trestov," uviedol Surový. Černák počas pojednávania vylúčil, že by mal Surový s vraždou Petra Klešča niečo spoločné. "Vedel by som o tom, keby tam bol, lebo všetci aktéri skutku, ktorí vykonali vraždu Klešča, mi o tom rozprávali podrobne, ako sa skutok stal," skonštatoval Černák.

Surový bol jedným z obvinených v prípade vraždy Klešča

Podľa obžaloby páchatelia mali na pokyn inej osoby usmrtiť brata Róberta Holuba. Útočníci 2. októbra 1997 vtrhli do bytu na Kustrovej ulici v Košiciach a spustili streľbu, pri ktorej náhodne zastrelili Klešča. Holubovmu bratovi sa však podarilo z bytu utiecť. Súd Surového v roku 2011 uznal vinným a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní 15 rokov.