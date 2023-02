Poplach v Svetovej zdravotníckej organizácii: Ďalší smrteľný vírus, neexistuje naň vakcína ani liek!

BRAZZAVILLE/MALABO - Svetová zdravotnícka organizácia zvolala v utorok mimoriadnu schôdzu kvôli smrtiacemu vírusu s názvom „Marburg“. Ten sa začal šíriť v strednej Afrike, kde ochorenie zabilo už deväť ľudí. Úmrtnosť dosahuje takmer 90% a na ochorenie neexistuje vakcína. Chorých izolujú a monitorujú situáciu, pretože v minulosti bolo ochorenie prinesené z Afriky aj do Európy.

Odborníci diskutovali o aktuálnej situácii ale tiež o vývoji vakcín. V súčasnosti neexistuje na toto ochorenie žiadny liek ani preventívne očkovanie.

Prvý výskyt ochorenia potvrdili u deviatich mŕtvych v Rovníkovej Guiney, v západnej provincii Kié-Ntem, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia v tlačovej správe. Miestne úrady sledujú ďalších 16-tich pacientov, u ktorých sa prejavili horúčky, malátnosť, bolesti hlavy, vracanie a hnačky. Do siedmych dní od nákazy sa u väčšiny pacientov objaví krvácanie z telesných otvorov. Úrady už nariadili vystopovanie kontaktov, izoláciu chorých a v oblasti pracuje špeciálny lekársky tím. Minister zdravotníctva v pondelok uviedol, že v provincii Kié-Ntem a v susednom okrese Mongomo bol vyhlásený "stav zdravotnej pohotovosti" a po konzultáciách so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN bol "aktivovaný plán lockdownu".

Marburg je vysoko nákazlivý vírus, šíri ho druh netopiera takzvaný kaloň plavý (alebo kaloň palmový). Netopiere môžu infikovať primáty ale aj ľudí. Medzi ľudmi sa potom vírus šíri kontaktom s telesnými tekutinami. Je podobný ebole a ohniská nákazy boli doposiaľ v Ugande, Demokratickej republike Kongo a Angole. Niekoľko prípadov však bolo zaznamenaných aj v Európe, u tích, ktorí si ochorenie priniesli z Afriky. Najväčšie ohnisko zaznamenali v Angole v rokoch 2004 až 2005, kde sa vírusom nakazilo 374 ľudí a 329 z nich zomrelo.