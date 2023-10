Turistku na dovolenke uhryzol netopier: Strašné, akým vírusom bol nakazený! Zachránila ju len dcérina duchaprítomnosť

(Zdroj: Getty Images)

Podľa štatistík ide v tomto prípade o smrteľný vírus, ktorého úmrtnosť je presne 100%. Prvýkrát bol identifikovaný v roku 1996 a odvtedy boli potvrdené tri prípady, ktoré sa žiaľ skončili tragicky. Netopier, ktorý uhryzol 67-ročnú turistku, bol jeden z najväčších na svete a aj keď spočiatku incidentu neprikladala takú váhu, nakoniec sa ponáhľali navštíviť lekára.

Sandi Galloway trávila dovolenku v Cairns, v austrálskom meste neďaleko Queenslandu. Útok netopiera sa stal vo večerných hodinách, práve vo chvíli, keď sa Sandi vracala späť do hotela. Kvôli jej zdravotnému stavu, čiastočnej slepote, si spočiatku nevšimla divokého netopiera. „Cítila som ako mi niečo lieta nad hlavou,“ opísala incident. „Potom som sa pohla s rukou, aby som tú vec odstrčila, s domnienkou, že je to asi pavúk, namiesto toho ma tá vec pohrýzla do čela,“ dodala.

Spočiatku si Sandi myslela, že tento incident bude iba nepríjemnosťou na dovolenke, no dcéra ju presvedčila, aby ihneď navštívili lekára. V nemocnici zistila, že jej po uhryznutí hrozilo, že sa nakazí smrteľným lyssavírusom, ktoré tieto netopiere prenášajú. Úrady mesta Cairns už zvažujú vymedzenie oblastí, kde tieto nebezpečné tvory premiestnia. Útokov na obyvateľov totižto v poslednej dobe pribúda čoraz častejšie.