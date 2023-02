V Českej republike zúri tuberkulóza u detí: Na Slovensku je situácia zatiaľ stabilná

V českom špecializovanom centre, v infekčnej časti Pediatrickej kliniky Fakultnej Thomayerovej nemocnice v Prahe liečia už sedem detí. Doteraz patrilo ochorenie medzi veľmi zriedkavé, no vojna na Ukrajine a cestovanie by podľa odborníkov mohla priniesť ešte viac prípadov. Česká lekárka z centra pre liečbu detskej tuberkulózy Karolína Doležalová potvrdila, že zatiaľ čo v roku 2020 liečili len dve deti s tuberkulózou, predminulý rok a minulý rok to bolo už 17 pacientov.

Výskyt tuberkulózy je na Slovensku spájaný najmä s marginalizovanými skupinami. Zvýšený počet prípadov tuberkulózy na východe však zohráva aj fakt, že mnoho ľudí, ktorí žijú v Bratislave alebo v zahraničí a trvalý pobyt majú na východe sa zaraďuje do ich štatistiky.

Ochorenie tuberkulózy je tak zaznamenané nie podľa miesta, kde sa zachytí ale podľa miesta trvalého pobytu. Tento fakt objasnil Ivan Solovič, primár pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Situácia na Slovensku je aktuálne stabilizovaná. Hlasených je približne 130 – 140 prípadov novozistenej tuberkulózy ročne. „Celkovo v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie, sledovania a monitorovania tuberkulózy, Slovensko spolu s Českou republikou a Slovinskom sú tri krajiny, ktoré majú tuberkulózu zatiaľ takmer úplne pod kontrolou,“ opísal situáciu primár pre košiceonline.sk.

Na Slovensku sa toto ochorenie šíri najmä medzi rizikovými skupinami obyvateľstva, v rómskych osadách ale aj pri navrátilcoch z Veľkej Británie. V minulom roku bolo v Košiciach zaznamenaných 15 prípadov TBC, v roku 2021 to bolo 14 ochorení. "V celom Košickom kraji bolo minulý rok 42 ochorení", informovala vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach Veronika Tarkovská.

Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré sa šíri vzduchom a postihuje pľúca. Spôsobuje ju baktéria Mycobacterium tuberculosis. V tele ju má každý štvrtý človek, ale ochorenie sa prejaví najmä u ľudí s oslabenou imunitou alebo u ľudí, ktorí žijú v horších sociálnych podmienkach. V Českej republike zmizlo povinné očkovanie proti tuberkulóze v roku 2010, u nás v roku 2012. Teraz očkujú už len deti, ktorých matky uvedú, že prichádzajú do kontaktu s rizikovými osobami, alebo budú cestovať do zahraničia, kde je výskyt tohto ochorenia rozšírený.