Ťažkosti s rokovaniami o protokole o Severnom Írsku pretrvávajú, tvrdí Šefčovič

BRUSEL - Európska únia pokročila v rozhovoroch so Spojeným kráľovstvom týkajúcich sa protokolu o Írsku a Severnom Írsku, no ťažkosti pretrvávajú. Uviedol to v pondelok podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič po skončení zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.