Pavel chce Slovensko navštíviť hneď po inaugurácii: K Maďarsku nemá negatívny postoj

PRAHA - Nikdy som nemal negatívny postoj k Maďarsku ako ku krajine. Do Maďarska som jazdil rád, mám tam mnoho priateľov a budem rovnako rád, ak naše vzťahy budú harmonické. Tam, kde cítim problém, je niektorá názorová orientácia Viktora Orbána a jeho prístup. V rozhovore to uviedol novozvolený český prezident Petr Pavel.

"Viktor Orbán sa bez pochýb veľmi zmenil, pretože v čase, keď v politike začínal ako veľmi progresívny mladý liberál by rozhodne nikto ani na chvíľu nezapochyboval o tom, že je to správna cesta. Ale ten obrat, ktorý od tej chvíle Viktor Orbán urobil, je dá sa povedať o takmer 180 stupňov," konštatoval Pavel, pričom dodal, že v dnešnej dobe celkom objektívne niektoré názory maďarského vedenia nekorešpondujú s názormi ostatných štátov Vyšehradskej štvorky (V4). "Bavíme sa tu predovšetkým o podpore Ukrajiny a o vzťahu k Rusku, čo sú dosť zásadné veci," poukázal.

Uvítal by, ak by v rámci vzájomných rokovaní strany boli úplne otvorené, mali by zdôrazňovať spoločný záujem a tam, kde sa názory líšia, tak sa pokúsiť aspoň o priblíženie stanovísk. Zároveň zdôraznil, že jeho postoj k Maďarsku rozhodne nie je nepriateľský ani odsudzujúci. Napriek rozdielnosti postojov novozvoleného prezidenta ČR a súčasného maďarského vedenia to podľa Pavla neznamená, že sa na seba krajiny musia pozerať skrz prsty. "Naopak by sme sa mali snažiť o to, aby sa tie naše pozície zblížili," uviedol víťaz českých prezidentských volieb.

Nad V4 ako organizáciou by nechcel lámať palicu, pretože jej vznik, motivácia a základy, na ktorých stojí, sú podľa neho relevantné aj dnes. Upozorňuje však na to, že v prípade rozdielnych postojov v podstatných otázkach ako je vzťah napríklad k Rusku či k podpore demokracie, spolupráca nebude úplne hladká.

"Mali by sme pracovať na tom, aby sa tie stanoviská, ak je to možné, znovu priblížili, pretože potom ako zoskupenie nebudeme mať príliš veľkú relevanciu. Možno by stálo aj za to, aby sme sa pozreli, do akej miery by sa V4 dala adaptovať na flexibilnejší formát s pridružením napríklad niektorých ďalších krajín. Už dnes mnohokrát rokujeme vo formáte V4+2, takže môžeme uvažovať aj o ďalších formátoch, ktoré by zahrnuli viac krajín zo strednej a východnej Európy k formovaniu spoločných stanovísk," uzavrel Pavel.

Slovensko chce navštíviť čo najskôr

Predpokladám, že na Slovensko prídem hneď v týždni po inaugurácii. Chcem splniť sľub, že prvou krajinou, ktorú navštívim, bude Slovenská republika. Nebudem strácať čas. Na svoju inauguráciu by som rád pozval aj slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Povedal to novozvolený český prezident Petr Pavel.

Galéria fotiek (3) Petr Pavel počas tlačovej konferencie po ohlásení predbežných neoficiálnych výsledkov

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pracujeme na konkrétnom dátume

"Diskutujeme o rôznych možnostiach, naše tímy sú v kontakte, pracujeme na konkrétnom dátume," povedal k plánom svojej prvej zahraničnej cesty Pavel. "Nebudeme nijako strácať čas. Predpokladám, že sa nám to podarí urobiť hneď v tom týždni po inaugurácii," spresnil nový český prezident. Inaugurácia sa uskutoční 9. marca na Pražskom hrade.Pavel by na ňu rád pozval aj slovenskú prezidentku. "Už som o tom hovoril aj na stretnutí s najvyššími ústavnými činiteľmi, že taký nápad mám. Im sa to páčilo tiež. Myslím, že by to bolo pekné gesto vo vzťahu k našim susedom, ak by sa predstavitelia susedných krajín mohli zúčastniť," načrtol svoju predstavu o hosťoch nový český prezident. Dodal, že zatiaľ to však ešte nie je isté.

Galéria fotiek (3) Petr Pavel daroval prezidentke Zuzane Čaputovej flanelovú košeľu

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Na druhú zahraničnú cestu plánuje ísť do Poľska

Už počas kampane avizoval, že na druhú zahraničnú cestu by išiel do Poľska, aby upokojil obavy, ktoré spôsobili výroky jeho súpera Andreja Babiša. Ten v debate povedal, že by Poľsku neposkytol vojenskú pomoc, ak by ich napadol iný štát. Následne by chcel Pavel navštíviť všetky susedné krajiny, pretože vzťahy s nimi považuje za kľúčové. V hre je aj prípadná spoločná cesta na Ukrajinu so Zuzanou Čaputovou. "Zatiaľ išlo o nápad, ktorý sa páčil mne a pokiaľ viem, páčil sa aj pani prezidentke Čaputovej. Otázkou je, či sa ho podarí takto zrealizovať, pretože predsa len cesty na Ukrajinu dnes nie sú úplne štandardné. Vyžadujú pomerne striktné bezpečnostné opatrenia," povedal Pavel s tým, že je nutná súčinnosť aj poľskej strany.

Návšteva Ukrajiny nemusí byť nutne viazaná na spoločnú cestu

Dodal však, že jeho návšteva Ukrajiny nemusí byť nutne viazaná na spoločnú cestu. "Bolo by to pekné, bolo by to symbolické gesto, ale rozhodne by som to nechcel obmedzovať tým, že kým sa nám to nepodarí zorganizovať, tak sa tá návšteva neuskutoční," vysvetlil svoj postoj nový český prezident.

Pavel sa so Zemanom stretne v pondelok

Český prezident Miloš Zeman prijme svojho nástupcu Petra Pavla v pondelok 13. februára predpoludním v Lánoch. Oznámil to budúci prezident ČR na svojom piatkovom brífingu. Pavel podľa vlastných slov očakával, že aktuálna hlava štátu alebo jeho kancelária navrhne termín stretnutia, k čomu však nedošlo, a tak termín napokon navrhol Pavlov tím a Zeman ho akceptoval. Od piatka do nedele budúceho týždňa sa Pavel plánuje zúčastniť na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Podľa vlastných slov očakáva, že absolvuje množstvo neformálnych stretnutí s lídrami z Európy a Severnej Ameriky.

Na brífingu sa vyjadril aj k námietkam, či neprekračuje právomoci vykonávaním množstva stretnutí okamžite po voľbách – a viac než mesiac pred inauguráciou. "Mojím cieľom nebolo ukázať, že budem aktivistickým prezidentom, ale prezidentom aktívnym," vysvetlil. Všetky rokovania, ktoré v uplynulých dňoch viedol s domácimi i zahraničnými predstaviteľmi, boli podľa neho zoznamovacie a orientačné.

Niektoré zahraničné kontakty vyvolali emócie

Pripustil, že niektoré jeho zahraničné kontakty vyvolali emócie, avšak zdôraznil, že všetky boli iniciované zo zahraničia lídrami, ktorí mu chceli zablahoželať k zvoleniu. Telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, najvyššou predstaviteľkou Taiwanu Cchaj Jing-wen, predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Zdôraznil, že v týchto rozhovoroch nepredstieral právomoci, ktoré nemá. Je presvedčený, že ani telefonátom s Cchaj neprekročil princípy, ktoré ČR zastáva vo vzťahu k Číne a Taiwanu.

Proti Pavlovmu telefonátu s taiwanskou prezidentkou však ostro protestovala Čína, podobne ako k plánovanej ceste predsedníčky Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéty Pekarovej Adamovej na Taiwan koncom marca. Pekarová Adamová medzičasom ponúkla vo svojej delegácii na Taiwan miesto aj zástupcovi Pavlovho tímu. Pavel na to na brífingu reagoval, že s predsedníčkou Snemovne ešte nediskutoval o tom, či túto ponuku využijú.