Čo robí ľudí naozaj šťastnými? Odhalila to dlhoročná štúdia! Ak by ste čakali bohatstvo či úspech, budete prekvapení

CAMBRIDGE - Vo veľkej štúdii vedci z Harvardskej univerzity vyše 80 rokov skúmali, čo robí ľudí šťastnými. Ukázala, že bohatstvo, úspech či sloboda to nie sú. Pocit šťastia tkvie v niečom úplne inom.

V priebehu desaťročí sa naša predstava o tom, čo nás robí šťastnými, radikálne zmenila. Harvard University v Cambridge, Massachusetts, začala rozsiahly výskumný projekt už v roku 1938, ktorého výsledky sú teraz prezentované v knihe "The Good Life" - a poskytujú niekoľko prekvapivých poznatkov.

Vedci skúmali životy viac ako 2 000 ľudí počas viac ako 80 rokov – s týmito subjektmi pravidelne robili rozhovory a hodnotili ich životné podmienky. Dvadsaťpäť mozgov darovali aj zosnulí účastníci.

Medziľudské vzťahy ako faktor šťastia

A hoci ľudia mali veľmi odlišné životné vzorce, jedna vec vynikla: Dobré vzťahy nás robia šťastnými. Neznamená to nutne len párové vzťahy, ale aj priateľstvá, rodinu, kolegov, susedské vzťahy či náhodné stretnutia.

"Ak vezmeme všetkých osemdesiatštyri rokov Harvardskej štúdie a zhrnieme ich do jedného životného princípu, bolo by to toto: Dobré vzťahy nás robia zdravšími a šťastnejšími," citujú vedúci štúdie. Ani bohatstvo, úspech či sloboda nás ľudí neurobia tak šťastnými ako medziľudské vzťahy.

Ľudia, ktorí sú izolovanejší, než by chceli, prichádzajú o zdravie rýchlejšie ako ľudia, ktorí sa cítia byť prepojení s ostatnými. Na druhej strane ľudia, ktorí majú úspešné vzťahy, v ktorých sa cítia pohodlne a ktorých si vážia, vedú zdravší a dlhší život.