Čaputová verí, že spoločne s Pavlom budú hlasom rozumu a rešpektu k európskym hodnotám

ŠTRBSKÉ PLESO - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová verí, že spoločne s novozvoleným prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom budú v regióne silným hlasom rozumu či rešpektu k európskym hodnotám. Uviedla to v utorok na tlačovej konferencii počas rozlúčkovej návštevy odchádzajúceho prezidenta ČR Miloša Zemana na Slovensku.

Zvolený český prezident, ktorému prišla osobne zagratulovať k víťazstvu do jeho volebného štábu, je jej názorovo aj hodnotovo blízky, vysvetlila Čaputová. Očakáva preto dobrú a konštruktívnu spoluprácu. "Na spoluprácu sa teším. Verím, že bude intenzívna a že spoločne budeme môcť byť aj v rámci regiónu silným hlasom rozumu, prozápadnej orientácie a rešpektu k európskym hodnotám," naznačila budúcu formu spolupráce s Pavlom slovenská prezidentka.

Galéria fotiek (5) Miloš Zeman na rozlúčkovej návšteve Slovenska

Zdroj: TASR/František Iván

Zeman pripomenul, že Pavlovi síce svoj hlas nedal, ale rešpektuje vôľu voličov a praje si pokračovanie úspešnej česko-slovenskej spolupráce. "Prajem pánovi Petrovi Pavlovi, s ktorým sa stretnem 13. februára, aby bol úspešný v záujme Českej republiky," povedal český prezident. Petr Pavel sa v rozhovore už vyjadril, že by ho užšia forma spolupráce so slovenskou prezidentkou poctila a potešila. "Myslím si, že by taký druh vzťahu medzi našimi krajinami bol určite na prospech nielen našich krajín, ale možno aj regiónu," povedal vtedy Pavel.

Galéria fotiek (5) Petr Pavel daroval prezidentke Zuzane Čaputovej flanelovú košeľu

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

O témach, ktoré by chceli spoločne presadzovať či o konkrétnych formách spolupráce však zatiaľ nehovorili. "Verím, že na to bude príležitosť na nadchádzajúcej návšteve Slovenska," uviedol v rozhovore. Povedal tiež, že na Slovensko sa chystá v týždni po svojej inaugurácii, ktorá bude 9. marca.

Zeman sa roky usiloval o rozšírenie V4, Čaputová ani Pavel sa tomu nebránia

Podľa českého prezidenta Miloša Zemana by sa Vyšehradská štvorka (V4) mala rozšíriť o Slovinsko. Jeho dlhoročné úsilie o tento krok sa však podľa neho nestretlo s pochopením na strane Maďarska. Povedal to v utorok na rozlúčkovej návšteve Slovenska vo Vysokých Tatrách. Zemanov nástupca Petr Pavel aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sú debate o rozšírení formátu otvorení. Galéria fotiek (5) Miloš Zeman na rozlúčkovej návšteve Slovenska

Zdroj: TASR/František Iván

"Dlhé roky sa ako prezident aj (predtým) ako premiér usilujem o rozšírenie V4 o Slovinsko," pripomenul Zeman. Dodal, že Slovinsko o to malo na rozdiel od členských krajín V4 výrazný záujem. "Mal som dojem, že moji partneri majú pocit, že Vyšehrad je akýsi elitný klub, ktorý by sa ako každý elitný klub nemal ďalej rozširovať," vysvetlil český prezident a dodal, že on má opačný názor.

Podľa Čaputovej je podstatné si najskôr jasne povedať, aký je zmysel a účel V4. "Možno v istom zmysle prechádza krízou identity. Najmä z toho dôvodu, že nemáme zhodu v niektorých veľmi dôležitých hodnotových postojoch, ako je rešpekt k hodnotám právneho štátu, ale napokon aj vo veci pomoci Ukrajine," myslí si prezidentka. Spochybňovanie Európskej únie zo strany niektorých členov V4 je podľa nej v rozpore s tým, prečo skupina vznikla.

Máme rozhodne záujem o dobré susedské vzťahy

Uviedla tiež, že sa nebráni akejkoľvek spolupráci alebo otváraní formátu, ktorý je funkčný. "Máme rozhodne záujem o dobré susedské vzťahy, dobrú kultúrnu výmenu, o dobré občianske vzťahy. Ale pokiaľ ide o politické poslanie tohto formátu, myslím si, že je potrebné sa zamyslieť nad tým, akú pridanú hodnotu nám ako členským štátom Vyšehradská štvorka prináša," povedala Čaputová.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/František Iván

O možnom rozšírení zoskupenia sa v rozhovore pre TASR vyjadril aj zvolený prezident ČR Petr Pavel. Podľa neho je namieste diskusia o väčšej flexibilite. "Už dnes mnohokrát rokujeme vo formáte V4+2, takže môžeme uvažovať aj o ďalších formátoch, ktoré by zahrnuli viac krajín zo strednej a východnej Európy k formovaniu spoločných stanovísk," povedal pred niekoľkými dňami Pavel.