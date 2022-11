Prerastá im cez hlavu? Ruskí predstavitelia chcú zastaviť vplyv šéfa wagnerovcov: Je známy ako Putinov šéfkuchár

MOSKVA - Šéf žoldnierskej skupiny Wagner Jevgenij Prigožin v posledných mesiacoch výrazne zvýšil svoj vplyv vo vojne na Ukrajine. Teraz však chce jeho moc obmedziť ďalší podnikateľ. Podporujú to aj vysokopostavení ruskí predstavitelia.

Sila Jevgenija Prigožina sa zvyšuje. Informoval o tom už v októbri americký think-tank Institute for the Study of War (ISW). Šéf milície wagnerovci, známy ako „Putinov šéfkuchár“, môže dokonca predstavovať hrozbu pre šéfa Kremľa Vladimira Putina, tvrdia analytici.

Vysokí ruskí predstavitelia sú proti Prigožinovej moci a podporujú iného podnikateľa

Vysokopostavení ruskí predstavitelia teraz zjavne prijímajú protiopatrenia. Aby Prigožinovi zabránili vybudovať sily mimo priamej kontroly ruského ministerstva obrany, podporujú vytvorenie vojenskej protiváhy. Informovala o tom ukrajinská vojenská spravodajská služba HUR.

Podľa správy vysokí predstavitelia pomáhajú obchodníkovi Armenovi Sarkisjanovi, ktorý je spojený s Kremľom, založiť "súkromnú vojenskú spoločnosť". V Rusku sú vlastne zakázané. Tá by však mala konkurovať milícii wagnerovcov a rozbiť Prigožinov kvázi monopol na takéto firmy v Rusku.

Galéria fotiek (2) Líder Čečenska Ramzan Kadyrov.

Zdroj: Twitter/Anton Gerashchenko

Sarkisjan chce obmedziť vplyv „Putinovho kuchára“

Sarkisjan bol navyše nedávno vymenovaný za nového správcu väzníc na územiach okupovaných Ruskom. Finančnú podporu dostáva aj od Samuela Karapetjana, rusko-arménskeho miliardára. Je vlastníkom skupiny Tashir, jedného z dodávateľov Gazpromu.

Sarkisjan zrejme neplánuje iné metódy ako Prigožin. Chce tiež naverbovať väzňov. Nie je však jediný, kto chce vplyv „Putinovho kuchára“ obmedziť. Čečenský líder Ramzan Kadyrov počíta aj s pomocou ruských predstaviteľov, aby zvýšil svoj vplyv a zároveň oslabil Prigožinovu pozíciu. Cieľom je vytvorenie polovojenských štruktúr v rámci ruskej armády.

V Telegrame Kadyrov dokonca uviedol, že sa o tom rozprával osobne 25. novembra s Putinom. Išlo o budovanie novej ruskej armády a účasť čečenských jednotiek vo vojne na Ukrajine.