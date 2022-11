Steinmeier kritizuje politikov, ktorí vyzývajú Kyjev a Moskvu na rokovania

Steinmeier to vyhlásil v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutsche Welle (DW), ktorý monitorovala britská stanica BBC. Ak sa teraz na Ukrajine vyhlási prímerie, podľa Steinmeiera to len zakonzervuje "už vzniknutú nespravodlivosť". Spresnil, že by to v praxi znamenalo, že Rusko si ponechá okupované územia, čím sa de facto odobrí negovanie princípu o neporušiteľnosti hraníc, nerešpektovanie medzinárodného práva a rozkrádanie cudzích území. "Toto nemôže byť účel prímeria," zdôraznil Steinmeier

V rozhovore pre DW Steinmeier tiež vyhlásil, že na formulovanie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu sa mu zdá byť ešte priskoro. "Ak teraz nie je jasné, ako sa vojna skončí, potom je priskoro hovoriť o bezpečnostných zárukách," objasnil.

Nemecko pomôže Ukrajine protivzdušnou obranou

Steinmeier sa v rozhovore vyjadril aj na margo kritiky nemeckej vlády v súvislosti s jej neochotou poskytnúť Ukrajine tanky, o ktoré Kyjev žiada od začiatku vojny. Uviedol, že Nemecko sa rozhodlo Ukrajine pomôcť protivzdušnou obranou, keďže práve ona pomáha chrániť ukrajinské mestá pred raketami a dronmi nasadzovanými do útokov ruskou armádou. Steinmeier spresnil, že ukrajinská armáda je schopná odraziť 60-70 percent ruských útokov, a to aj vďaka vojenskej podpore z Nemecka.

Nemecko dodá Ukrajine vyše 350 generátorov

Nemecká vláda v utorok oznámila, že poskytne Ukrajine viac než 350 generátorov elektrickej energie, aby dokázala zvládnuť výpadky prúdu spôsobené ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru. Informovala o tom agentúra AFP. Nemecký kancelár Olaf Scholz počas rozhovoru s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským prisľúbil, že Berlín dodá Kyjevu elektrické generátory a zároveň poskytne finančnú pomoc na opravu poškodenej energetickej infraštruktúry vo výške 56 miliónov eur. Uviedol to hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Hebestreit.

Ukrajina v súčasnosti žiada od spojencov najmä pomoc pri obnove zničenej energetickej infraštruktúry, ako aj generátory, transformátory a ďalšie zariadenia na zaistenie dodávok elektriny. Požaduje tiež posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany, aby mohla lepšie odolávať cieleným ruským útokom na civilnú infraštruktúru.

S dostatočnou pomocou Západu bude Ukrajina schopná "obnoviť svoj energetický systém, elektrickú sieť a zaistiť ľuďom prijateľné životné podmienky," povedal v utorok po príchode do Bukurešti ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý sa v rumunskej metropole stretne na pracovnej večeri so šéfmi diplomacií členských krajín NATO.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na dvojdňovom zasadnutí Severoatlantickej rady v Bukurešti v utorok avizoval, že spojenci pred nadchádzajúcou zimou zintenzívnia dodávky paliva a generátorov na Ukrajinu. Stoltenberg zároveň obvinil Rusko, že využíva zimu ako zbraň: zámerne ničí dodávky základných služieb, ako sú dodávky elektriny, kúrenia, vody či plynu, aby vyvolal novú utečeneckú vlnu z Ukrajiny do Európy.